Katia Palma se transformó en Maluma y sorprende por su parecido [VIDEO]

A pesar que Halloween se celebró hace un par de días atrás, algunos artistas del ámbito local continúan compartiendo sus más excéntricos disfraces, como fue el caso de Katia Palma, quien dejó sorprendidos a sus seguidores en las redes sociales al aparecer totalmente caracterizada como Maluma.

Desde su cuenta personal y verificada en Instagram, la actriz cómica, compartió un retrato mostrando una de sus más divertidas facetas, la imitación, y es que apareció totalmente transformada como el reggaetonero intérprete de ‘Felices los 4’.

“¡Maluma es uno de los personajes que me encanta! ¡Malumaaaaa baaaaaaaby! #halloween #me picaba la barba #que comodidad”, escribió la jurado del programa de imitación de Latina, “Yo Soy”. La publicación superó más de 35 mil Me Gusta y Corazones en menos de 24 horas de haber sido compartida.

En la foto se puede ver a Katia Palma usando unas zapatillas blancas, pantalón oscuro y rasgado, camisa blanca, un blazer verde con estampado, una frondosa barba, gafas oscuras y un peinado recogido con un moño alto, un estilo que sin dudarlo le recordó a sus seguidores de Instagram a Maluma.

Asimismo, sus más de 1 millón de seguidores en Instagram de la divertida juez de "Yo Soy" se tomaron un tiempo para enviar divertidos mensajes al pie de su fotografía.

“¡Qué buena Maluma!”, “¿Eres la hermana perdida de Maluma?”, “Te pasaste, me hiciste reír”, “Katia me agrada tu carisma sigue hasi felicidades”, “Yo pensé que te habías disfrazado de Erick Elera”, son algunos de los comentarios al pie de la publicación de Katia Palma y su foto convertida en Maluma.



VIDEO EN EL INSTAGRAM DE KATIA PALMA