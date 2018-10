ChristianNavarro:“Tony me volvió más empático”

Christian Navarro tiene unos bellos ojos color caramelo que impresionan tanto como las reflexiones que hace respecto a su personaje como Tony Padilla en ‘13 Reasons Why’. Hablamos con él, en Bogotá, y entre otros temas, abordamos temas como el bullying y la ayuda social que ha emprendido para apoyar a jóvenes con problemas.

-¿Qué veremos en la tercera temporada?

-Está mejor. Los escritores han encontrado sus fortalezas, así que todos los personajes que esperas que hagan algo, lo van a hacer. Estos chicos tienen una vida después de los eventos traumáticos y la temporada se centrará en eso.

-¿Qué significa para tu carrera interpretar a Tony Padilla?

-Antes de Tony, yo aún no tenía carrera, creo que eso responde todo. Soy muy afortunado, el personaje tiene muchas fases y está escrito con bastante complejidad. Es difícil interpretarlo de manera creíble, así que espero estar demostrando eso y que este sea el comienzo de una carrera larga para mí. Me gustaría hacer más dramas, me he entrenado con Shakespeare.

-¿Alguna vez has sido víctima de bullying?

-No soy el hombre más grande, así que sí, cuando era niño. Esto no se lo recomiendo a nadie, pero mis padres eran policías y me dijeron que me debía defender. Así que me bulearon un tiempo, pero luego nunca más. Lo más importante de esto es que al filmar no me acordaba de los momentos en que sufrí bullying, sino de los que me apartaba y miraba a la gente que era buleada y no tenían el valor de hablar. Creo que eso fue un impacto muy grande, este tipo de personaje te cambia, te vuelve mas empático. No es tanto una responsabilidad como un privilegio. Viajamos por todo el mundo y vemos a estos niños que nos hablan, y nos damos cuenta que probablemente no tienen a nadie más con quien hablar. Amo a mis fans y nunca me cansaré de escucharlos.

-Tu personaje en ‘13 Reasons Why’ es un latino, pero eso no hace ninguna diferencia...

-Eso fue muy importante para mí. Crecí viendo latinos y actores gay siendo estereotipados. No tienes idea del número de castings que he hecho para ser el latino que comete un crimen y yo siempre decía que no. Por mi padre, conozco muchos latinos, negros y asiáticos que son mucho más que su estereotipo. Son personas, y Netflix ha hecho mucho para progresar en esto, contando historias humanas.

-¿Conversaste con ellos sobre este tema?

-Cuando acepté el papel y me senté con los escritores, primero les dejé en claro que no era gay y no quería dejar mal a su comunidad actuando con un estereotipo. La sexualidad es una parte de su personalidad, no un factor determinante, lo mismo que sus raíces. Soy Christian Navarro y no crecí en un gueto, tengo una buena formación. Ellos me escucharon y fueron muy diligentes con eso, así que trabajamos juntos para que no se traslucieran esos estereotipos.

-¿Cómo consiguieron tocar temas tan fuertes de forma respetuosa?

-Creo que lo más respetuoso que hemos hecho los actores que interpretamos a gente con depresión, sobrevivientes de suicidio o abusadas sexualmente, es hablar y mostrarlo tan real como se puede. Queremos ser una serie diferente, que llegues a casa y pienses sobre esto. Creo que al ver la serie ya no hay más que callar, iluminamos estos casos. Nunca antes había estado rodeado de un equipo tan comprometido con el respeto. Empezó como un trabajo y terminó siendo una responsabilidad y un privilegio para nosotros. Me gusta enfocarnos desde dónde proteger a los hijos. Hablar con ellos, preguntarles cómo están. Una vez nos juntamos con un grupo de chicas y les preguntamos cuántas habían sido abusadas sexualmente y le habían dicho a sus padres. Todas levantaron la mano y dijeron que la mayoría les dijo que había sido su culpa. Creo que es tiempo de dejar de culpar a los chicos y empezar a solucionar el problema. Se avergüenzan y no deberían hacerlo, deberían ser fortalecidos. Es nuestro deber cambiar esto.

-¿Cómo manejas la relación tan emocional con los fans?

-Viajamos a muchos lugares del mundo y escuchamos a quienes lo necesitan, porque si se lo cuentan a sus padres, estos no les creen, si se lo cuentan a un profesor, este no se hace cargo porque es muy difícil. Si tienes el valor, porque eso es lo que necesitas para venir a hablar conmigo, porque te identificas con mi personaje y me cuentas tu verdad, lo aprecio de verdad. No es un castigo, es mi responsabilidad y lo que les debo por ser el actor que interpreta este personaje (se le quiebra la voz). Me pongo emocional porque salvamos vidas, no hacemos solo una serie. Eso puede sonar muy cliché, pero no. He conocido gente que me ha dicho que se iba a matar y vio ‘13 Reasons Why’ y por eso sigue aquí.

-¿Qué esperas de Tony Padilla?

-Me gustaría mostrar más de él. Me encanta su lealtad para Clay y Hannah, pero es un personaje completo y me gustaría explorarlo más en este proceso, mientras se convierte en un adulto. Pienso que Tony es hermoso, trágico y heroico.

-Por las temáticas tan fuertes de la serie, ¿ustedes recibieron alguna ayuda psicológica?

-Netflix ha sido de gran apoyo, nos dio todo lo que necesitábamos. Pero de hecho una de las mejores ayudas ha sido el elenco, somos una familia y estamos dispuestos a animarnos unos a otros. Es genial poder morir de risa y saber que con eso evitamos que alguno caiga. También está la familia, muchas veces he llamado a mi padre a decirle cómo me sentía, pero siempre me recuerda por qué estoy aquí y me motiva.

-¿Colaboras con alguna ONG vinculada a temáticas como estas?

-Blowfish es una compañía que se centra en esto y trabajo con ellos por las redes sociales. Trato de prestar mi voz para temas importantes. Mis padres son policías y siempre los he visto arriesgarse cuando todos huían, así que yo estoy dispuesto a ayudar a la gente desde distintas plataformas.❧