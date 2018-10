Novia de Paulo Dybala publica sugerente foto en Instagram y alborota a fans

La pareja de Paulo Dybala, Oriana Sabatini, publicó una sugerente fotografía en Instagram y admiradores quedaron eufóricos. La modelo no dudó en mostrar sus mejor ángulos para la cámara y generó miles de reacciones en el ciberespacio.

Oriana Sabtini, actual novia del jugador de la Juventus, confesó que extraña el verano y su cabello largo, por lo que decidió quitarse su atuendo mientras era fotografiada en una habitación.

"Esta foto es porque extraño mucho el verano y mi cabello largo", fue el texto que la novia de Paulo Dybala utilizó para describir la ardiente instantánea que generó más de un suspiro entre sus seguidores de Instagram.

En la fotografía se puede apreciar a Oriana Sabatini descubierto el torso y con una mano intentando quitarse un sexy vestido animal print, mientras su mirada hace contacto con el lente de la cámara y sus millones de fans que ostenta en Instagram.

La modelo argentina suele posar en sexys prendas en redes sociales; no obstante, Paulo Dybala no ha mostrado ningún problema con ello, por lo contrario es él quien sucumbe en sus encantos y logra dejarle algún comentario o 'Me gusta' en sus fotografías que publica en la red social antes citada.

Oriana Sabatini y sus atrevidas fotos que remecen Instagram

(Foto: Instagram)