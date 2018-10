Milagros Leiva bloqueó a seguidor por curiosa comparación

Así como cualquier usuario de Twitter o de otras redes sociales, Milagros Leiva está en todo su derecho de bloquear a persona que la insulta o que simplemente no quiera que vea sus publicaciones; sin embargo un curioso comentario habría incomodado a la periodista.

Un joven identificado como Sandro con el usuario @OrdnasPB reveló en Twitter que la periodista de ATV lo bloqueó de dicha red social por una comparación que le hizo con un curioso personaje.

“Oe, Milagros Leiva me tiene bloqueado, solo por decir que parece la hija de la tiendita de Don Pepe”, escribió el joven en Twitter.

Cabe recordar que no es la primera vez que en las redes sociales bromean a Milagros Leiva con Don Pepe. Años atrás un portal web relacionaron a la periodista con el curioso personaje que promocionaba los productos de P&G.

Incluso involucraron a los mellizos de Milagros Leiva en una páguna de Deslengua2.pe

“Luego de la noticia del embarazo de Milagros Leiva, que remeció los cimientos patrios y a la izquierda peruana, todos los periodistas se preguntaron quién era el padre de las criaturas y no se les ocurrió mejor idea que culpar a Don Pepe y por ello de inmediato lo visitaron a su bodega, a donde Milagritos lo visitaba siempre.



En el microondas directamente desde su tiendita, Don Pepe se sorprendió ante la noticia, y luego de dudar un poco, afirmó que él no sería el padre, aunque no descartó la posibilidad de hacerse una prueba de ADN “para evitar dudas”.

“Miren caseritos, yo a Milagritos no la veo hace cuatro meses y la verdad me sorprende que ustedes vengan a mi bodega para no comprar nada. Quedé en llamarla, sí, pero como me ven, estoy ocupado. Ahora estoy más abocado en abrir una bodega en Venezuela, de eso puedo hablarles, pero no de mi presunta relación con Milagros”, dijo Don Pepe muy nervioso”.