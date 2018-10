Maluma recibe fuertes calificativos en Instagram al teñir su cabello [FOTO]

El cantante colombiano Maluma causó furor en sus fieles fanáticos de Instagram tras compartir una fotografía donde se le ve completamente renovado.

El intérprete de 'Felices los 4', quien recibirá el premio Evolución Extraordinaria en la próxima edición de los Latin American Awards 2018, no dudó en tomarse una instantánea para dar a conocer el nuevo color que tiene su cabello.

"Renacer/ Reborn", escribió el cantante colombiano al publicar la fotografía en su cuenta de Instagram que ya ha sumado los poco más de 122 'me gusta' en tan solo 10 minutos.

Un mensaje que tiene mucha relación con el radical cambio de look, pues ya no tiene esa oscura cabellera que siempre le ha caracterizado tanto en su vida cotidiana como en sus videoclips, y que además ha ganado muchas admiradoras.

Precisamente algunos de sus fieles seguidores de Instagram, expresaron sus impresiones al ver esta imagen compartida por Maluma. La mayoría refirió que este nuevo look le quitó todo su encanto y hasta le compararon con otros reconocidos artistas musicales que han tenido ese color de cabello en algún momento.

"Me encantó, totalmente seductor", "igual de churro", "Te has quitado todo tu encanto", "Quedaste bien en esa foto Cristina Aguilera", "qué hiciste", "hay niño, ¿qué hiciste?", "¿Kurt Cobain?", "No sabía que Britney Spears tenía su otro yo", fueron alguno de los comentarios que recibió el cantante de "Mala Mía" en la citada red social.

Uno de sus seguidores fue mucho más crítico con él y le escribió fuerte calificativo.

"Si supieras lo mal que se ve con ese cabello mírate a un espejo y verás lo ridículo que te ves", comentó @emilsemolima19.