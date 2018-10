Banda sonora de A star is born lidera Billboard y Lady Gaga bate récord

El estreno mundial de A star is born (Nace una estrella) no solo ha logrado buena crítica y grandes ingresos en taquilla, sino que sus protagonistas, Lady Gaga y Bradley Cooper, debutaron en el primer lugar en el ranking Billboard, además, es la mejor semana para un soundtrack desde el 2015.

“Se lanzó a través de Interscope Records el 5 de octubre, comienza con 231.000 unidades de álbumes equivalentes ganados en la semana que termina el 11 de octubre, según Nielsen Music, la semana más grande para una banda sonora en más de tres años y medio. De la suma inicial total de Star, 162.000 fueron en ventas de álbumes”, refiere la prestigiosa publicación. La versión de 1977 con Barbra Streisand también logró el primer lugar.

En cuanto a Gaga, la cantante logró su quinto número uno en su carrera. Antes lideró las listas con Joanne (2016), Cheek to Cheek, su colaboración con Tony Bennett (2014), ARTPOP (2013) y Born This Way (2011). Con esta cifra, ubicó su quinto álbum en el primer lugar en tan solo una década, superando al fenómeno Taylor Swift.❧