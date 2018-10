Actor de Game of Thrones posa desnudo por noble causa y desata furor en Instagram

No todos los actores de Game of Thrones cuentan con redes sociales y de este reducido grupo, casi todos son conocidos por no ser muy activos; sin embargo, cuando uno de ellos sube una nueva publicación (sea foto o video) provoca gran descontrol entre la fanaticada de la famosa serie de HBO.

Uno de los más simpáticos actores de la ficción medieval, dejó ‘boquiabierto’ a más de uno luego de compartir una foto donde posa totalmente desnudo desde su cuenta personal y verificada en Instagram.

El intérprete de Jaqen H'ghar, Tom Wlaschiha, olvidó la ropa, cubrió su zona íntima con un pez y publicó un retrato suyo luciendo ‘tal y como Dios lo trajo al mundo’ por una noble causa.

“Vivimos junto al mar, vivamos el mar! #ÜberSobrepesca se detiene - Nuestra codicia por más y más destruye los medios de subsistencia para las generaciones futuras - ¡Todos audaces para nuestros #oceans! ¡Pida a @juliakloeckner y a los gobiernos de la UE que realicen la #endoverfishing antes de 2020! Apoye a @fishlovecampaign firmando la petición https://save.our.fish/ - vea más fotos de colegas maravillosos @ourfish @ ayuda ambiental - 📷 @alangelati 🐟 St Peter Fish”, escribió al pie de la foto que superó los 30 mil Me Gusta o Corazones.

Así como provocó gran descontrol en sus más de 261 mil seguidores en Instagram, también se ha ganado la admiración de otro sector de fanáticos de Game of Thrones por formar parte de una campaña en beneficio a la ‘vida marina’.

Esta es la fotografía que ha dejado en shock a más de un fan de Game of Thrones en Instagram: