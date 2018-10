Flavia Laos nuevamente se operó el busto y los resultados dejaron en shock a fans [VIDEO y FOTOS]

Hace unos meses atrás Flavia Laos contó que se aumentó el tamaño de sus senos para lucir una mejor figura estética; sin embargo, la joven actriz nuevamente entró a una sala de operaciones, pero no necesariamente para aumentarse la talla del busto, sino para quitarse las siliconas pues le incomodaban.

La actriz de ‘Ven, baila, quinceañera’ sostuvo al programa ‘En Boca de Todos’ que no estaba cómoda con las siliconas a la hora de hacer ejercicios. "Me quité las bubis. Porque me incomodaba mucho porque yo hago mucho deporte y aparte no me gustaba como se veía, tanto, porque era mucho para mi cuerpo. Esta soy yo, sin implantes", contó Flavia Laos al espacio de entretenimiento.

La modelo indicó que quería someterse a la operación antes de su viaje a Europa, pero no pudo. Apenas llegó a Lima, acudió al quirófano para que la ayuden a verse más natural y sobretodo a estar bien.

Hace unos meses Flavia Laos dijo que se excedió en la talla de su busto. "Creo que me excedí con las bubbies. Creo que podría quitarme. No sé. Mucho para mi tamaño. Soy muy chiquita y cuando me pongo ropa pegada, me desespero. Eso es lo que me quitaría", dijo a Trome.

Así lucía antes de su viaje:

Así está ahora Flavia Laos: