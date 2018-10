Yo Soy: imitadora de Karol G impacta al jurado con increíble interpretación en Latina [VIDEO]

'Yo Soy' regresó a las pantallas de Latina para dar inicio a la temporada número 22 del programa de imitación, donde participantes peruanos y de otras nacionalidades se presentan con la intención de pasar a la siguiente etapa al caracterizar a su artista favorito, como fue el caso de una joven, quien impactó a todos al presentarse como Karol G.

La imitadora probó suerte y buscó una oportunidad para demostrar su habilidad en llevar a cabo el personaje de Karol G en 'Yo Soy', por ello ingresó con todo el ánimo y se apoderó del escenario con el tema 'Mi cama', uno de los más conocidos de la reggaetonera.

Con mucha sensualidad, la joven identificada como Ana Laura Cachay se presentó en el escenario frente a Ricardo Morán, Maricarmen Marín, Katia Palma y Magdyel Ugaz para probar que merecía pasar a la siguiente etapa del concurso. Pero pese a que logró hacer bailar a los miembros del jurado, las cosas no terminaron nada bien.

Katia decidió darle una oportunidad para la siguiente etapa, pero sus compañeros no pensaron igual, ya que necesitaba pulir mejor los detalles. "Yo discrepo un poco, siento que estamos lejos del personaje, por eso te voy a decir que no", comentó Maricarmen, quien dijo que no.

Actualmente, 'Yo Soy' se trasmite a través de las pantallas de Latina de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche, donde el jurado está en etapa de casting para encontrar a los siguientes participantes que pasaran a la ronda de conciertos en vivo.