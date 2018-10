BTS: Así se preparan para el concierto en New York [VIDEOS y FOTOS]

Luego de visitar Chicago, los miembros de BTS realizarán su siguiente parada como parte de la gira Mundial ‘Love Yourself’ en Estados Unidos desde el Citi Field Show en New York. Un show que las fans que no consiguieron boletos o son de otros países esperan seguirlo vía Live Streaming.

Desde hace un par de días atrás decenas de jóvenes vienen acampado en las afueras del estadio donde el grupo de Kpop realizará su esperado concierto, donde esperan reunir más de 50 mil asistentes.

Desde primeras horas del día los ARMY’s (Fans de BTS) vienen compartiendo una serie de fotos y videos sobre los preparativos del esperado concierto.

Las grabaciones que circulan son de las afueras del estadio Citi Field Show, donde se puede oír las pruebas de sonido que realizan los integrantes de BTS.

Otro de los videos que ha llamado la atención es en la que los fanáticos aplaudieron y alentaron al staff del grupo Kpop, cuando ingresaban al recinto.

Por otra parte, las autoridades de New York han desplegado policías y han tomado las medidas del caso, por ejemplo, el metro de NYCT viene brindando instrucciones a los aficionados para las rutas del concierto de RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y el maknae Jungkook.

La gira de BTS continuará en Europa. Los siguientes países tendrán un concierto en solitario del grupo surcoreano : Londres, Ámsterdam, Países Bajos, Berlín, Alemania y Paris. Las fans de Perú todavía no pierden las esperanzas de contar con un ‘Love Yourself’ en nuestro país.