Ciclo de 'cine indie' con Ryan Gosling, Michael Shannon y Colin Farrell

Más allá de los superproducciones de Hollywood, el canal HBO presenta un ciclo de películas independientes, que marcaron las carreras de la estrellas Colin Farrell, Michael Shannon y Ryan Gosling. Del protagonista de la nominada al Óscar, 'La la land', se verá el 30 de este mes el drama 'The Place Beyond the Pines' (2012) . "(Estos actores)forjaron sus carreras escogiendo interpretaciones desafiantes en el cine independiente, lo cual atrajo el respeto de la crítica y su consolidación profesional como grandes talentos de la actuación contemporánea", sostiene el canal.

'The Place Beyond the pines', Gosling actúa junto a Eva Mendes y Bradley Cooper. Dirigidos por Derek Cianfrance, la historia narra cómo 'Luke', un motociclista acróbata, termina por llevar a cabo un crimen para mantener a su hijo. La película se transmite este 30 a las 6 y 10 en Hbo Max.

De otro lado, del actor Colin Farrell, veremos: 'He New World' (El nuevo mundo). La cinta habla del choque de la cultura europea con la nativa americana y, el romance entre la princesa Pocahontas y un explorador inglés. El filme de Terrence Malick, fue nominado al Óscar a Mejor fotografía. Se transmitirá el domingo 30 a las 12 y 30 p.m. Además, la película 'The Beguiled' ('El seductor') se transmitirá ese mismo día a las 2 y 50 de la tarde. En este premiado thriller de Sofía Coppola, Farrel comparte guion con Nicole Kidman, Kirsten Dunst y Elle Fanning. La historia de un internado de mujeres, en el que el personaje de Farrel ingresa herido tras la Guerra Civil, alcanzó el premio a Mejor dirección en el Festival de Cannes.

De Michael Shannon, Hbo Max estrenará 'Frank & Lola' (domingo a las 8 y 35 de la noche) y 'Loving' (8.05 de la noche) . En la primera película, Shannon interpreta a un che de Las Vegas que se enamora de un a misteriosa mujer de la ciudad. Tras una infidelidad, su relación se convierte en una pesadilla. Mientras que, 'Loving' fue aclamada en Cannes 2016. La historia se centra en la lucha interracial de una pareja en Virginia, Estados Unidos de la década del 60.