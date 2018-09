Sheyla Rojas: "Quiero una boda que refleje mi personalidad" [VIDEO]

Sheyla Rojas se refirió al falso 'ampay' en el que se dejó entrever que su novio, el empresario Pedro Moral, estaría saliendo con la modelo Jamila Dahabreh. "No tengo nada que decir sobre eso, la verdad es que trato de hacer caso omiso a lo que puedan hacer o decir, no presto oídos a las cosas negativas. No sé si hay gente que me quiere hacer daño y la verdad tampoco no me interesa. Soy una mujer fuerte y si bien, tengo unos seis o siete años en teve, creo que en este tiempo he aprendido muchas cosas y una de ellas es en enfocarme en las cosas positivas, en solo hacer caso a los comentarios positivos y que realmente valen la pena"., anotó.

"Entiendo el trabajo de otros programas pero la verdad es que poco o nada me interesa sus comentarios negativos. Como ya he dicho, yo me enfoco en la gente que me apoya y que me quiere que son un mayor número", agregó. La conductora de Estás en todas también aseguró que Pedro tampoco prestó oídos a ese supuesto 'ampay'. "El tampoco tiene nada que decir respecto a ese tema, es algo que no le interesa".

Respecto a los preparativos para su boda, contó que adelantó la fecha de la boda que inicialmente estaba programada para mayo de 2019. "Estoy contra el tiempo porque tuve que adelantar la boda por algunos detalles que no voy a mencionar. Todos los detalles sobre cuándo me caso, dónde y otras cosas las tengo guardadas bajo siete llaves y las voy a contar en su momento. Se van a enterar a su debido tiempo", informó.

Lo que si compartió es que los preparativos para su boda la tienen estresada. "Estoy contenta ya nerviosa como todas las novias, pero la verdad no pensé que era tan difícil y tan estresante organizar una boda, hay muchas cosas por ver pero lo estoy disfrutando al máximo y creo que Pedro lo está disfrutando más porque él no se estresa con los preparativos", dijo. En otro momento mencionó como espera que sea la ceremonia. "Quiero tener una boda mágica, que refleje mi personalidad y mucho amor. Pensé que nunca me iba a casar así que ahora quiero algo maravilloso para mi y para mi familia", anotó.

De otro lado Sheyla, quien será parte de la Teletón, en favor de los niños de la Clínica San Juan de Dios, que se celebrará este viernes 14 desde las 11 p.m. y estará hasta el sábado 15 invitó al público a participar. "He vivido en carne propia lo que vive una madre angustiada que no sabe a dónde acudir para ayudar a su hijo. La clínica San Juan de Dios me iluminó, le dio luz a mi hijo y a mi, me consta la importante labor que realizan. Nadie esta libre de necesitarla alguna vez por eso es importante la colaboración, hya muchos niños que necesitan pasar por rehabilitación. Esperamos superar la meta de 11 millones 700 mil soles que logramos el año pasado". finalizó.