Tildan a Leslie Shaw de 'vulgar' por mostrar zona íntima por accidente

Se pronunciaron en la sección de comentarios. La cantante peruana Leslie Shaw abandonó por unas semanas Perú para poder vivir una temporada en Miami, destino que eligió para poder producir su nuevo material musical. Ella usa su cuenta oficial de Instagram para compartir con sus fieles seguidores las actividades que realiza diariamente.

Cuando tiene horas libres lejos del estudio de grabación, Leslie Shaw aprovecha el tiempo que está en Miami para poder visitar lugares turísticos y también para asistir a discotecas. Fue en una de sus salidas en las que se encontró con el 'guerrero histórico', Nicola Porcella, con quien fue vinculado por unas videos expuestos en la red social Instagram.

Recientemente, Leslie Shaw hizo una reflexión sobre su carrera musical en ascenso, la cual está siendo respaldada por grandes figuras del género urbano. Ella dejó el siguiente mensaje en su cuenta oficial de Instagram. "What lift you? (¿Qué te levanta?) Lo que me levanta a seguir luchando por mis sueños es mi música y mi arte. Creando momentos de felicidad".

La cantante peruana usó una fotografía en blanco y negro, la cual previamente había sido compartida a través de sus historias, para poder mostrar parte del arte gráfico que existe en Miami. En la imagen se le puede ver sentada frente al mural. Aunque a primera vista no se ve nada malo en la fotografía, un detalle llamó la atención de los usuarios, lo cual provocó que la tilden de "vulgar".

Los usuarios de Instagram notaron que Leslie Shaw dejó ver, por accidente, la zona íntima de su cuerpo por la pose que eligió para que le tomen la foto. En la publicación podemos ver que dejó expuesta la zona baja de su cuerpo por el outfit que eligió, el cual era muy corto.

Ante estos comentarios, los usuarios de la red social se pronunciaron para defender a la cantante. Otros le manifestaron que no era necesario que publique ese tipo de contenidos para "llamar la atención", ya que era suficiente con el talento que posee. También le expresaron a Leslie Shaw en Instagram que mejor elimine la imagen para que no siga recibiendo más comentarios negativos por parte de los conocidos 'haters'.