HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas
Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     Sigue EN VIVO 'La verdad a fondo' con Pedro Salinas     
EN VIVO

Therians: jóvenes que dicen ser animales generan polémica | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Tecnología

¿Te acaban de hackear? Estos son los pasos que debes seguir en los primeros 15 minutos

Si fuiste víctima de un ciberataque o sospechas que te están atacando, toma nota de las indicaciones que debes seguir para evitar la fuga de información sensible y manipulación de tus credenciales.

Miles de usuarios son víctimas de ciberataques a diario. Foto: Composición / Gemini
Miles de usuarios son víctimas de ciberataques a diario. Foto: Composición / Gemini

En la era digital, el robo de información privada y sensible es una amenaza constante que afecta a millones de usuarios en todo el mundo a través de sus redes sociales e incluso los servicios bancarios. Ante un hackeo, la rapidez de acción es crucial para proteger los datos y mitigar posibles consecuencias. Para ello, conversamos con ESET, compañía especializada en ciberseguridad, para conocer la guía de pasos inmediatos a seguir en esos casos.

El acceso inicial a las cuentas vulneradas suele producirse por credenciales robadas, ataques de phishing o infecciones con malware, a menudo sin que la víctima lo perciba. Los siguientes pasos son aplicables tanto si una cuenta ha sido comprometida directamente como si el acceso se originó desde un dispositivo infectado.

TE RECOMENDAMOS

TEMU VS. ALIEXPRESS: ¡AQUÍ ESTÁN LOS MEJORES PRECIOS! | TECHMOOD

PUEDES VER: ¿Qué es WhatsApp Plus y por qué debes evitar instalarlo en tu smartphone?

lr.pe

15 minutos para responder

Minuto 0-2: Contener el daño

La primera medida es desconectar el dispositivo de internet, ya sea Wi-Fi o datos móviles. Si la cuenta comprometida es online (correo electrónico, red social o banco), cierre la sesión en todos los dispositivos que la plataforma lo permita. En este punto, evite eliminar cualquier información, ya que podría servir como evidencia para analizar la naturaleza del ataque.

PUEDES VER: Crisis de RAM: smartphones más caros, nuevos equipos con 4 GB de memoria y más cambios que vendrían

lr.pe

Minuto 3-6: Asegurar el acceso

Cambie la contraseña de la cuenta comprometida desde un dispositivo seguro. Es fundamental utilizar una clave única y robusta. Adicionalmente, active el doble factor de autenticación (2FA) siempre que sea posible. Si la plataforma hackeada lo permite, cierre todas las sesiones activas y revoque los accesos de aplicaciones conectadas.

Minuto 7-10: Revisar otras cuentas

PUEDES VER: ¿Cada cuánto debes darle mantenimiento a tu PC y por qué es tan necesario hacerlo?

lr.pe

Si reutiliza la misma contraseña en diferentes servicios, actualice las claves en todas las plataformas para evitar futuros hackeos. Verifique si ha habido cambios en los datos de contacto, mensajes no reconocidos, o compras y movimientos extraños. Asimismo, revise el historial de inicios de sesión y la actividad reciente para detectar accesos no autorizados.

Es crucial destacar la importancia del correo electrónico, ya que a menudo funciona como la puerta de recuperación para otras cuentas. Si un ciberatacante controla su email, podrá acceder a otros servicios. Por ello, asegurar el correo electrónico es fundamental para prevenir la repetición del hackeo.

Minuto 11-13: Escanear y limpiar

PUEDES VER: ¿Qué es WhatsApp Plus y por qué debes evitar instalarlo en tu smartphone?

lr.pe

Realice un análisis de seguridad completo en el dispositivo vulnerado. Elimine cualquier software, extensión o aplicación que no haya instalado. Mantenga el sistema operativo y las aplicaciones actualizadas.

Minuto 14-15: Avisar y prevenir

Informe a sus contactos sobre el incidente, ya que el ciberatacante podría intentar contactarles para solicitar dinero o cometer estafas. También debe reportar el incidente a la plataforma afectada (correo, red social, banco), especialmente si hay datos sensibles o dinero involucrados. Si los servicios financieros fueron hackeados, contacte de inmediato a la entidad para bloquear operaciones y monitorear todos los movimientos.

PUEDES VER: Crisis de RAM: smartphones más caros, nuevos equipos con 4 GB de memoria y más cambios que vendrían

lr.pe

“Un hackeo de una cuenta funciona como un proceso: tiene etapas. Entonces, accionar rápido es clave, ya que el ataque podría quedar en la nada, o tener un impacto mínimo. Es decir, marca la diferencia entre que todo quede en una anécdota, o la pérdida de datos sensibles y dinero.”, comenta Mario Micucci, Investigador de Seguridad Informática de ESET.

Notas relacionadas
¿Compras en línea por Navidad? Así puedes protegerte de las estafas más frecuentes

¿Compras en línea por Navidad? Así puedes protegerte de las estafas más frecuentes

LEER MÁS
Filtración de datos de Harvard: todo sobre el ataque que empezó por llamado telefónico

Filtración de datos de Harvard: todo sobre el ataque que empezó por llamado telefónico

LEER MÁS
¿Vas a retirar tu AFP? Tips para que cibercriminales no te hackeen y roben tu dinero

¿Vas a retirar tu AFP? Tips para que cibercriminales no te hackeen y roben tu dinero

LEER MÁS
WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

WhatsApp: ¿qué significan los emojis “:3” y “<3″ que se usan en los chats?

LEER MÁS
¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

¿Qué es un 'Bypass' en iPhone y cómo detectarlo al comprar un celular de Apple usado?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
ChatGPT enfrenta un aumento en las desinstalaciones tras firmar acuerdo con el Pentágono. ¿a qué se debe esta decisión de los usuarios?

ChatGPT enfrenta un aumento en las desinstalaciones tras firmar acuerdo con el Pentágono. ¿a qué se debe esta decisión de los usuarios?

LEER MÁS
¿Qué es Briar, el rival de WhatsApp que funciona sin internet? Usa el Bluetooth de tu teléfono para enviar mensajes

¿Qué es Briar, el rival de WhatsApp que funciona sin internet? Usa el Bluetooth de tu teléfono para enviar mensajes

LEER MÁS
¿Cómo animar las fotos de tus amigos para que bailen? Aquí te explicamos la magia de Viggle

¿Cómo animar las fotos de tus amigos para que bailen? Aquí te explicamos la magia de Viggle

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Congreso aprueba citar al ministro de Energía y Minas por crisis en abastecimiento de gas

Alerta por sarampión en Perú: experto cuestiona preparación del sistema de salud ante riesgo de reintroducción

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

Tecnología

ChatGPT enfrenta un aumento en las desinstalaciones tras firmar acuerdo con el Pentágono. ¿a qué se debe esta decisión de los usuarios?

Facebook presenta caída global: usuarios reportan problemas al publicar en la plataforma de Mark Zuckerberg

Usuarios reportan caída de YouTube: plataforma muestra error en página principal

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congreso aprueba citar al ministro de Energía y Minas por crisis en abastecimiento de gas

Congreso EN VIVO: inhabilitación de Betssy Chávez, el regreso de José Jerí y la citación al ministro del Minem

José Jerí retorna al Congreso tras ser censurado: así fue su saludo con Rospigliosi y congresistas fujimoristas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025