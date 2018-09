Magaly Medina le pide a ‘Peluchín’ que no se meta y él le deja duro mensaje

No se guardó nada y mandó contundente mensaje a su 'madrina'. Luego que Tilsa Lozano concediera una entrevista a ‘Válgame Dios’ tras ‘ampay’ del padre de sus dos hijos Miguel Hidalgo, la periodista Magaly Medina cuestionó el precio de la conversación en Twitter, hecho que Rodrigo González le respondió en su momento, pero ahí no quedó el tema. El último domingo el conductor de TV volvió a encender la polémica en Twitter.

“Que nos cuenten cuánto cobró. Con lagrimones incluido, ¿habrá subido la tarifa?”, comentó en su cuenta de Twitter la periodista hace unos días.

Rodrigo González nuevamente lo hizo este domingo en Twitter. "El protagonismo acá es la pelea entre Tilsa y Miguel, no de Magaly, eso lo primero. 'Maga', yo no tengo la culpa que tú aceptaste condiciones previas para evitar preguntas molestas a Tilsa cuando la tuviste enfrente, tu piconería y revanchismo te juegan malas pasadas. Disimula 'amiguis'", respondió Rodrigo González en redes tras una entrevista que Magaly Medina dio al diario Trome.

Magaly Medina habló para el medio local sobre su enemistad con Tilsa Lozano. "Mi lío es con Tilsa y no sé por qué él se dio por aludido. Nadie lo invitó a esa fiesta, ja, ja, ja… El que se ‘pica’ en televisión, pierde (...) que me dejen tener mi pelea sola, que nadie se meta, aquí no hay que arañarse por otros… ¡ah, es que me olvidaba!, mi amigo ‘Pelu’ ahora es ‘amiguis’ de la Tilsa", había dicho Magaly Medina al mencionado medio respecto a Rodrigo González.

Como se recuerda, Tilsa Lozano señaló que no le gustó para nada ver al padre de sus dos hijos con mujeres bailando mientras ella recién había dado a luz.

"A mí me gusta confiar y ahora no sé si voy a volver confiar (...) Él ha llegado recién de viaje, hay una conversación pendiente, pero no quiero hablar aún con él. Para él, él no ha hecho nada malo (...) él me conoce y sabe cómo soy, sabe que ahora no es el momento para hablar, pero para él, él no ha hecho nada malo. Para mí sí. A mí no me gustan las imágenes", dijo Tilsa en su entrevista con el popular ‘Peluchín’.