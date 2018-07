“Luis Miguel, la serie”: Camila Sodi habla de sus escenas hot con Diego Boneta

En el capítulo 12 de "Luis Miguel, la serie", Diego Boneta (Luis Miguel) y Camila Sodi (Erika) protagonizaron candentes escenas sin dejar nada a la imaginación. Dichas imágenes siguen dando de qué hablar entre los seguidores de la serie de Netflix y ahora la actriz mexicana se ha pronunciado al respecto.

En una entrevista para Televisa, Camila Sodi expresó que no tuvo problemas para realizar las candentes escenas, al considerar que se trataba de una escena normal, solo que sin ropa.

“Llega el punto donde ya es como como hacer una escena normal, solo que no traes ropa [...] Es muy mecánico y en realidad no es tan sensual como se ve. No la sufrimos ni un poquito”, expresó la actriz.

Asimismo, Camila Sodi desmintió los rumores de su posible relación con el actor Diego Boneta y manifestó que su romance solo existe en la serie de Luis Miguel.

La actriz mexicana también refirió que la actuación de su personaje ha sido doblemente difícil por su amistad con Issabela Camil, a quien representa en ‘Luis Miguel, la serie’.

“Si es más difícil porque están vivos y yo quiero mucho a Issabela, pero para ser justos estamos todos haciendo una representación de la memoria de Luis Miguel de ellos”, afirmó la actriz agregando que pese a participar en su serie, no conoce al cantante Luis Miguel.