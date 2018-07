Ariana Grande: madre y hermanos en contra de su nuevo novio

El compromiso entre Ariana Grande y Pete Davidson tomó por sorpresa a los fans de la cantante, aunque los que están más desconcertados son los familiares de la intérprete de 'No tears left to cry'.

Radar Online anunció que el hermano de la cantante, Frankie, su madre y mánager, Joan, temen que el comediante sólo se esté aprovechando de Ariana Grande para ganar fama.

“Por supuesto que todos están felices por ella, pero también están muy preocupados de que le vaya a romper el corazón. Todos piensan que la está usando”, señaló una fuente al portal. “Ella no escucha a nadie y no acepta a cualquier persona que no le deseo felicidad y alegría”, agregó la fuente.

Hace unos días Ariana Grande sorprendió a todos con un tatuaje en honor al padre de su prometido, a quien nunca conoció. Además, Pete Davidson contó que usará marihuana con motivos medicinales.

“El hermano de Ariana, Frankie, lleva sobrio más de un año y no puede creer que Pete piensa que fumar hierba todos los días esté bien. Él (Frankie) se lo dijo a Ariana pero ella no quiere hacerle caso. Está enamorada y convencida de que él (Davidson) es su alma gemela. Nadie puede hacerla cambiar de idea”, contó la fuente al portal.