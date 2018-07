Lucero habla de la joven que le dio vida en ‘Luis Miguel, la serie’ [VIDEO]

Desde que ‘Luis Miguel, la serie’ se lanzó a través de Netflix y Telemundo mucha expectativa se ha generado por cada capítulo. El último domingo se vio a una jovencita interpretar a la cantante Lucero, pero recibió muchos comentarios negativos.

La propia intérprete se pronunció en una entrevista para el programa "Hoy" y se mostró conforme con la actuación de Corina Acosta, la actriz que le dio vida a la intérprete de "Cuéntame" cuando esta rodó la película "Fiebre de Amor" con Luis Miguel en 1985.

"A mí me pareció bien. Yo siempre pienso que debe ser un trabajo difícil para los productores, directores, el equipo, elegir un casting. Entonces, hay muchas opiniones. Hay algunos contentos con el personaje, otros no pero yo leí unas declaraciones de la niña que hace el personaje de mí y la vi súper contenta con el rollo de hacer este papel... Me encantó", comentó Lucero.

Además, negó que la interpretación de Corina Acosta la hay molestado por el contrario. "No, no hay nada de lo que yo me pueda quejar ni mucho menos. Además, creo yo que lo que a veces se cuenta en algunas historias tiene algunas mezcla con la ficción, con la realidad. Además, no hubo nada en algún momento que fuera ofensivo ni mucho menos, al contrario, para mí es siempre un gusto", dijo.