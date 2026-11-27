Facundo y Mateo Oliva, del dúo FAMA, sorprenden al presentarse en México ante más de 10 mil personas y lanzar su nuevo EP ‘IDK YET’ Durante su actuación en México, FAMA debutó en vivo su sencillo 'Incítame', una colaboración con Lukas Urkijo, anticipando su nuevo EP 'IDK YET', disponible desde el 26 de noviembre.

FAMA, el dúo peruano de Facundo y Mateo Oliva, hizo vibrar al público en el 'Multiverso Nestlé El Festival 2026' en México, asistido por más de 10.000 personas.

FAMA, el dúo peruano de Facundo y Mateo Oliva, hizo vibrar al público en el 'Multiverso Nestlé El Festival 2026' en México, asistido por más de 10.000 personas. Fotos: difusión.

FAMA, el dúo peruano conformado por Facundo y Mateo Oliva y afincado en México, cautivó a los asistentes de la quinta edición de 'Multiverso Nestlé El Festival 2026'. Frente a una multitud superior a las 10.000 personas, los hermanos compartieron cartel con referentes de la escena latina actual como Kenia OS, Lunay y Elena Rose, marcando un hito clave en su posicionamiento dentro de la nueva ola del pop latino.

Uno de los momentos más destacados de su actuación fue el debut en directo de 'Incítame', su más reciente sencillo y primera colaboración junto a Lukas Urkijo. Este tema forma parte de 'IDK YET', el próximo EP del dúo que vio la luz el 26 de noviembre, producción con la que Facundo y Mateo inauguran una nueva etapa creativa apostando por sonoridades y estéticas actuales del género.

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Facundo y Mateo Oliva mostraron su talento en México

El evento, impulsado por EXA FM y La Mejor FM —emisoras insignia de MVS Radio—, se ha afianzado como una vitrina masiva para el talento local e internacional en México. En esta quinta entrega, el festival convocó a más de 30 exponentes a lo largo de dos fechas, destacando por su formato de escenario 360 grados y un sistema de entradas gratuitas mediante dinámicas radiales, logrando unir en un mismo espacio a estrellas consolidadas con talentos emergentes.

Integrar este cartel supone un impulso decisivo para la proyección de FAMA en territorio mexicano. Este show multitudinario funciona como la antesala perfecta para el estreno de 'IDK YET', material con el que buscan expandir su propuesta musical y afianzar su vínculo con el público joven. Con 'Incítame' liderando esta fase, Facundo y Mateo siguen fortaleciendo desde México una trayectoria con mirada global.

Facundo y Mateo Oliva muestran nueva etapa con su EP 'IDK YET'

FAMA, el dúo integrado por los hermanos Facundo y Mateo, estrena 'IDK YET', un nuevo EP de siete canciones que ya está disponible en todas las plataformas digitales y que abre una nueva etapa en la evolución artística de la dupla. El proyecto explora el pop desde una mirada más personal y contemporánea, convirtiendo la incertidumbre, el descubrimiento y la libertad creativa en el punto de partida de su nueva propuesta musical.

Grabado y desarrollado durante seis meses, 'IDK YET' refleja el proceso de dos artistas que decidieron experimentar sin una fórmula predeterminada. El EP transita por distintas emociones y atmósferas a través de canciones como 'Dos Veces', 'Brasil', 'Olvidarte', 'Interés Hacia Ti', 'Incítame' (ft. Lukas Urkijo) y 'Ángel con Campera Madre Hechicera', junto al tema que da nombre a la producción.