Miss International 2026: a qué hora y dónde ver a la peruana Valentina Andreón en la final del certamen de belleza La gran final del Miss International 2026 se realizará el 25 de noviembre en el Tokyo Dome City Hall, Tokio. Alrededor de 70 delegadas competirán por la corona de Catalina Duque.

Este miércoles 25 de noviembre se realizará la gran final del Miss International 2026, cuya edición 64.ª se realizará en el Tokyo Dome City Hall de Shibuya, Tokio, Japón. Alrededor de 70 delegadas de distintos países y territorios autónomos competirán para quedarse con la corona de la colombiana Catalina Duque. Bután y Malaui debutan en este concurso.

El Miss International 2026 llega con importantes cambios en su formato. Entre las principales novedades destaca el reemplazo del tradicional desfile en traje de baño por una presentación con ropa deportiva. En esta oportunidad, Valentina Andreon Dal Tosorepresenta a Perú en el certamen en Japón.

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¿Dónde ver la final del Miss International 2026 con Valentina Andreón?

La final del concurso será transmitida por Internet y en la página web del concurso, con difusión simultánea a través del canal oficial de YouTube de Miss International a nivel mundial.

Además, el concurso dará mayor protagonismo a las entrevistas en el escenario y a las iniciativas vinculadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Por otro lado, los vestidos de gala tendrán menor relevancia en la evaluación y se dejará de otorgar el reconocimiento de Reinas Continentales.

¿A qué hora ver la final del Miss International 2026 con Valentina Andreón?

La gran final de Miss International 2026 se celebrará el 25 de noviembre en Tokio, Japón, a las 5.30 p. m. (hora de Japón / JST), lo que equivale a las 3.30 a. m. en Perú, ya que existen 14 horas de diferencia horaria.

Valentina Andreon Dal Toso es una modelo, basquetbolista y reina de belleza peruana de tan solo 20 años. Es originaria de Trujillo, La Libertad, y destaca por su estatura (cerca de 1.85 m). Comenzó en concursos juveniles, hasta que en el 2026 obtuvo el título de Miss Perú La Pre La Libertad 2026 y posteriormente fue coronada como Miss Perú International 2026 para representar al país en el certamen que se lleva a cabo en Japón.

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