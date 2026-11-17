José Alberto ‘El canario’ en Lima 2026: fecha, lugar, precios de las entradas y todo lo que debes saber del concierto El ícono de la salsa festejará sus 50 años de trayectoria artística con un show histórico en la capital peruana. Conoce cuándo inicia la preventa, el precio de los boletos por zonas y el repertorio oficial.

José Alberto 'El Canario', una de las voces más emblemáticas del género tropical, regresa al Perú para celebrar sus 50 años de trayectoria artística en una velada que promete derrochar elegancia, sabor y tradición frente a miles de fanáticos.

Con cinco décadas conquistando escenarios de América, el reconocido sonero dominicano se reencontrará con el público limeño en una noche cargada de nostalgia y romanticismo.

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¿Cuándo y dónde celebrará José Alberto sus 50 años de trayectoria artística?

El concierto de José Alberto 'El Canario' en Lima se llevará a cabo el sábado 16 de enero de 2027. El recinto elegido para esta gran gala es la Explanada del Parque de la Exposición, ubicada en el cruce de las avenidas 28 de Julio y Garcilaso de la Vega, en el Cercado de Lima.

El esperado espectáculo está programado para iniciar a las 7.00 p. m. y contará con una duración aproximada de cinco horas. Asimismo, la organización encargada del show precisó que el evento es exclusivo para mayores de 18 años, por lo que no se permitirá el ingreso de menores de edad.

¿Cuál será el posible setlist del concierto?

En esta celebración por su medio siglo en la música latina, el intérprete hará un recorrido por los himnos que han acompañado a varias generaciones de salseros. Dentro del repertorio principal confirmado destacan sus clásicos indiscutibles como ‘Discúlpeme señora’, ‘Sueño contigo’, ‘Mis amores’ y ‘Bailemos otra vez’.

Además, la cartelera oficial adelanta otros grandes éxitos que pondrán a bailar a todos los asistentes durante la velada. Entre los temas que completan la lista figuran ‘Hoy quiero confesar’, ‘Nadie se compara contigo’, ‘Esta noche pinta bien’, ‘El tumbaito’ y ‘Salsa’, asegurando una jornada inolvidable de principio a fin.

Zonas y precios de entradas para el concierto del popular 'Canario'

Las entradas están disponibles a través de Teleticket. La preventa oficial ofrece un 30% de descuento con cualquier medio de pago durante los días 17, 18 y 19 de enero o hasta agotar stock. La venta regular irá desde el 20 de noviembre hasta el día del evento.

El recinto se ha dividido en tres sectores: Platinum Asientos cuesta S/ 280,00 en preventa y S/ 400,00 en tarifa regular (Conadis: S/ 267,00); VIP Asientos tiene un valor de S/ 200,20 en preventa y S/ 286,00 en precio regular; y la zona General cuesta S/ 100,10 en preventa y S/143,00 en venta normal (Conadis: S/ 114,40).