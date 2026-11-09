Maluma anuncia su regreso a Lima en el ‘Loco por volver World Tour 2027’: fecha, lugar, posible setlist y todo lo que debes saber del evento ¡Es oficial! Maluma confirmó su esperado regreso al Perú como parte de su gira mundial 'Loco por volver World Tour 2027'. Conoce los detalles sobre la fecha, el posible recinto, la venta de entradas y el setlist para su show en Lima.

Maluma regresa a Perú tras cinco años de su última presentación en Lima. El célebre cantante colombiano confirmó mediante su cuenta de Instagram que 'La ciudad de los reyes' está dentro de la lista de lugares en donde realizará una de sus presentaciones como parte del 'Loco por volver World Tour 2027'.

El anuncio de la próxima gira mundial del artista urbano contó con un listado de las ciudades en donde se presentará, como también con un video en el cual manifiesta su deseo por viajar por el mundo celebrando sus raíces latinas. Antes de la confirmación de la noticia, usuarios ya teorizaban el regreso del intérprete a los escenarios, tras una publicación donde señalaba Loco x volver a Perú.

Video destacado ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Cuándo y dónde será el concierto de Maluma?

El cantante del género reguetón confirmó mediante una publicación en sus redes sociales que Lima será la ciudad donde realizará su presentación en Perú. Pese al anuncio oficial, aún no ha detallado la fecha ni el establecimiento exacto donde realizará su presentación dentro de la capital del país.

Anteriormente el artista se había presentado en el Anfiteatro del Parque de la Exposición como parte de su gira 'FAME Tour 2018', además de La Pelouse del Jockey Club del Perú con su gira 'Papi Juancho Maluma World Tour 2022'. Por lo que dichos recintos podrían ser tomados en cuenta para la próxima presentación del cantante.

Maluma regresa a Perú tras 5 años de su última presentación en Lima. Composición LR. Instagram

¿Cuál será el setlist del popular 'Pretty boy' durante su próxima gira?

La próxima gira del popular 'Papi Juancho' toma como punto de partida su último álbum 'Loco x volver', que incluye las canciones: 'Pa' la seca', 'Tu recuerdo', 'De bar en bar', '1+1', 'De buena que sí', 'Canción de cuna', 'El Vallenato', 'Una vida juntos', 'Sornero', 'Ganosa', 'BOTERO', 'Con el corazón' y 'Los poderes'.

Pese a ello, no se descarta que el intérprete también cante otros grandes éxitos de sus etapas musicales previas como: 'Hawái', 'Felices los 4', 'Borró cassette', 'Sobrio', 'Cuatro babys', 'Corazón', 'ADMV', 'Chantaje', 'Sin contrato', 'El perdedor', 'Coco loco', 'Según quién', '11 PM', 'HP', 'Mala mía' y 'Carnaval'.

¿Dónde puedo conseguir las entradas para el próximo concierto de Maluma?

Aún no se han confirmado los detalles de la productora que traerá al famoso cantante al país, ni de las plataformas que venderán las entradas para el show del 'Loco por volver World Tour 2027' en Lima. Sin embargo, la boletería encargada de la entrega de tickets en eventos previos del artista en el país fue Teleticket.

Asimismo, el costo de las entradas estará relacionado con el área en el que se encuentre el asistente, como también al recinto donde se desarrolle el concierto del famoso 'Pretty boy' en la capital del país. Pero al tratarse de una gira mundial, como también del regreso del cantante a los escenarios, cabe la posibilidad de que el concierto sea en el Estadio Nacional.