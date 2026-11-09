Miranda y Lali Espósito en Lima 2027: fecha, lugar, setlist, entradas y todo lo que debes saber del concierto ¡Encuentro histórico del pop argentino! ¡Miranda! y Lali Espósito llegan por primera vez juntos al Perú con su gira 'BOM'. Conoce la fecha, precios de entradas y el repertorio oficial para su concierto en Costa 21.

¡Miranda! y Lali Espósito llegan por primera vez juntos al Perú para ofrecer un espectáculo sin precedentes como parte de su esperada gira internacional 'BOM' (Bailar o Morir). Los máximos referentes del pop argentino prometen transformar la capital en una verdadera fiesta cargada de energía, complicidad escénica y los himnos musicales que han marcado a distintas generaciones en toda Latinoamérica.

El anuncio oficial ha desatado gran expectativa entre sus miles de seguidores peruanos, quienes podrán disfrutar en un mismo escenario de la versatilidad de la recordada actriz de 'Casi ángeles' junto al irreverente estilo del dúo conformado por Ale Sergi y Juliana Gattas. A continuación, revisa todos los detalles sobre la venta de boletos, precios oficiales y el repertorio preparado para esta velada.

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¿Cuándo y dónde será el concierto que reunirá a ¡Miranda! junto a Lali Espósito?

El esperado concierto de ¡Miranda! y Lali Espósito en Lima se llevará a cabo el sábado 20 de febrero de 2027 en las instalaciones de Costa 21, recinto ubicado en el circuito de playas de la Costa Verde, en el distrito de San Miguel. El espectáculo está programado para iniciar a las 9.00 p. m. y tendrá una duración aproximada de dos horas.

Esta presentación en 'la ciudad de los reyes' celebra la unión artística de ambas figuras argentinas tras el lanzamiento de su proyecto conjunto 'BOM', una propuesta que combina la estética analógica y digital para convertir el campo en una gran pista de baile.

¿Qué canciones compondrán el repertorio del conjunto argentino?

El repertorio de la noche tendrá como eje central las 10 canciones que integran su álbum conjunto 'Bailar o Morir', escrito por Lali, Juliana Gattas y Ale Sergi. De esta manera, el público escuchará en vivo los nuevos temas que son furor en las plataformas digitales: 'Bailar o morir', 'Señora', 'En Italia', 'Migajas', 'Adonde', 'Hiperlove', 'Ganar', 'Piel', 'Helecho' y la viral 'Vivo del pop'. Además, incluirá su exitosa colaboración previa 'Mejor que vos'.

A esta nueva propuesta se sumarán los clásicos infaltables de ambas trayectorias en formato bailable. Por el lado de ¡Miranda!, sonarán himnos generacionales como 'Don', 'Yo te diré', 'Perfecta', 'Prisionero', 'Hola', 'Tu misterioso alguien', 'Mentía', 'Traición' y 'Uno los dos'. Mientras que Lali Espósito encenderá el escenario con éxitos de su carrera solista como 'Soy', 'Ego', 'A bailar', 'Asesina', 'Mil años luz' y 'Lindo pero bruto'.

Zonas y precios para el concierto de los exponentes del pop argentino

La venta de entradas se realizará únicamente vía web a través de la plataforma de Teleticket. La preventa exclusiva con tarjetas Interbank (con un 15% de descuento) se llevará a cabo desde el jueves 12 hasta el viernes 13 de noviembre de 2026 desde el mediodía, con un stock de 7.100 boletos. Por otra parte, la venta general con todos los medios de pago iniciará el sábado 14 de noviembre.

El recinto de Costa 21 ha sido dividido en tres sectores oficiales para el público (con un límite de compra de hasta seis boletos por persona). Entérate aquí de los detalles de la lista de precios: