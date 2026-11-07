Emanuel Noir, vocalista de Ke Personajes, termina detenido tras protagonizar pelea en un casino de Argentina Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, fue detenido en Argentina tras un altercado en un casino. El cantante, quien tiene programado junto a su banda un concierto en Perú, permanecerá en una comisaría mientras avanza la investigación fiscal.

El cantante argentino Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, fue detenido durante la mañana del sábado 7 de noviembre de 2026, tras protagonizar un violento altercado en un casino de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, Argentina. En base a fuentes policiales, el músico habría golpeado en el rostro a un trabajador de seguridad que le impidió ingresar al establecimiento, ya que el recinto había cerrado.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 5.45 a. m. y terminó con la intervención de los agentes, quienes redujeron al artista y a uno de sus acompañantes. La Fiscalía inició actuaciones por los presuntos delitos de lesiones y resistencia a la autoridad. Además, dispuso que el intérprete permanezca en una dependencia policial hasta el martes 10 de noviembre, mientras continúan las diligencias del caso.

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El violento altercado que llevó al músico argentino a la comisaría

De acuerdo con la información policial, el vocalista de Ke Personajes llegó al casino cuando el establecimiento ya había cerrado. Al no permitirle el ingreso, el cantante habría reaccionado de manera agresiva contra un trabajador de seguridad de 40 años, quien sufrió lesiones y cortes en el rostro.

Asimismo, según los efectivos que participaron en el procedimiento, tuvieron que emplear la fuerza mínima e indispensable para reducir a ambos hombres. Esta intervención se habría producido debido al estado de alteración y comportamiento violento que presentó el líder de la agrupación durante su detención.

Permanecerá detenido mientras avanza la investigación fiscal

La situación legal de Emanuel Noir continuará bajo evaluación de las autoridades argentinas. Por disposición de la Fiscalía, el intérprete argentino deberá permanecer en una dependencia policial hasta el martes 10 de noviembre de 2026, mientras se desarrollan las actuaciones relacionadas con los presuntos delitos de lesiones y resistencia a la autoridad.

La noticia también ha generado interés entre los seguidores de Ke Personajes por los próximos compromisos musicales de la agrupación. El conjunto musical tiene programado regresar a Perú el 22 de mayo de 2027, con una presentación anunciada en Arena 1, en Lima. Hasta el momento, no se ha comunicado ninguna modificación de ese espectáculo a raíz de lo sucedido con su vocalista.