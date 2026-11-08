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Juan Luis Guerra conquistó San Marcos con una noche de merengue, bachata y una emotiva sorpresa junto a Gian Marco

El dominicano hizo vibrar al público peruano con un recorrido por sus mayores éxitos. La aparición de Gian Marco para interpretar 'Ojalá que llueva café' fue uno de los momentos más especiales de la noche.

El momento más emotivo de la noche llegó con la interpretación de “Ojalá que llueva café”, en la que Gian Marco se unió al dominicano.
El momento más emotivo de la noche llegó con la interpretación de “Ojalá que llueva café”, en la que Gian Marco se unió al dominicano.Foto: Difusión
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Bastaron los primeros acordes de 'Vale la pena' para que Juan Luis Guerra conectara con los miles de asistentes que llegaron al Estadio San Marcos la noche del sábado 7 de noviembre para el Lima Latin Dúo. El dominicano, acompañado de su extraordinaria orquesta 4.40, abrió así un concierto que se convirtió en una celebración de la música caribeña, el romanticismo y las canciones que han marcado a distintas generaciones.

Con la elegancia y sencillez que lo caracterizan, Guerra dejó que su música hablara por él. Después de interpretar sus primeros temas, hizo una breve pausa para dirigirse a sus seguidores. “Muchas gracias, Perú”, expresó, provocando una cálida respuesta de una audiencia que había llegado dispuesta a cantar y bailar de principio a fin.

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El espectáculo fue un viaje entre el merengue y la bachata, dos ritmos que el artista ha sabido transformar en su sello personal. Con una orquesta impecable, arreglos musicales precisos y esa voz inconfundible que parece desafiar el paso del tiempo, Juan Luis Guerra convirtió San Marcos en una auténtica fiesta caribeña.

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Gian Marco y Juan Luis Guerra protagonizaron el momento más emotivo

Una de las grandes sorpresas llegó con 'Ojalá que llueva café'. Para interpretar este clásico, el dominicano invitó al escenario al cantautor peruano Gian Marco, desatando la emoción del público. Ambos compartieron voces en una de las composiciones más emblemáticas de Guerra y sellaron el encuentro con un afectuoso abrazo. “Gian Marco querido”, le dijo el dominicano, en un gesto que reflejó la admiración y el cariño entre ambos músicos.

Había transcurrido poco más de una hora de espectáculo cuando el escenario quedó completamente a oscuras. Sin embargo, el público no estaba dispuesto a despedirse. Un coro multitudinario comenzó a reclamar “¡Otra, otra!”, un pedido que fue creciendo hasta conseguir que Juan Luis Guerra y su orquesta regresaran para regalar los últimos momentos de la noche.

El cierre fue una sucesión de clásicos que difícilmente podían dejar a alguien indiferente. 'Bachata rosa' aportó la dosis de romanticismo, 'A pedir su mano' devolvió el ritmo festivo y 'La bilirrubina' puso el broche final con una explosión de merengue que invitó a bailar hasta el último acorde.

Juan Luis Guerra se despidió de San Marcos reafirmando que su música no conoce de generaciones. Con canciones que siguen tan vivas como cuando fueron estrenadas, el dominicano volvió a demostrar que no necesita grandes artificios para conquistar un escenario: le bastan su voz, su orquesta y un repertorio que ya forma parte de la memoria musical latinoamericana.

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