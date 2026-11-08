Viralizan videos de público peruano abandonando concierto 'Lima Latin Duo' al escuchar cantar a Carlos Vives y lo critican: "Hay que saber cuándo retirarse" La presentación del cantante colombiano en el 'Lima Latin Duo' desató una ola de críticas en redes sociales por presuntas fallas de audio y dificultades vocales. Incluso, se viralizaron videos de asistentes abandonando el Estadio San Marcos durante su show.

El concierto 'Lima Latin Duo', realizado el pasado 7 de Noviembre en el Estadio San Marcos, terminó generando polémica en redes sociales. Aunque el espectáculo reunió a dos grandes figuras de la música latina, Juan Luis Guerra y Carlos Vives, la presentación del cantante colombiano no habría cumplido con las expectativas de algunos asistentes, quienes cuestionaron su desempeño vocal y los presuntos problemas de audio durante su show.

La controversia aumentó luego de que se viralizaran videos en los que se observa a parte del público peruano retirándose mientras el intérprete de 'Volví a nacaer' cantaba. Las imágenes desataron una ola de comentarios y críticas contra el artista, entre ellos la frase Hay que saber cuándo retirarse. Además, algunos usuarios recordaron que no sería la primera vez que se reportan inconvenientes similares durante sus presentaciones en el Perú.

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Critican a Carlos Vives tras presentación en concierto en Perú

La presentación de Carlos Vives no pasó desapercibida, pero no precisamente por los motivos que esperaba el público. A través de redes sociales, varios asistentes expresaron su descontento con el desempeño del cantante colombiano, señalando que tuvo dificultades para alcanzar algunas notas y cuestionando su rendimiento vocal durante el espectáculo.

A ello se sumaron las molestias por los presuntos problemas de sonido, especialmente con el micrófono del artista, que habrían afectado la calidad de su presentación.

Tras la difusión de videos del concierto, los usuarios no tardaron en compartir sus reacciones y expresar su decepción por el show.

"Qué bajo performance", "¿para eso pagué mi entrada?", "¿por qué me malograste mi concierto?" y "¿está borracho?", fueron algunos de los comentarios que generaron mayor repercusión.

Las críticas reflejaron la inconformidad de quienes esperaban disfrutar de un espectáculo a la altura de sus expectativas y consideraron que la actuación de Vives no estuvo a la altura de lo esperado.