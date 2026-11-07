¡Ya es oficial! Don Omar confirma fecha y lugar de su concierto en Lima para el 2027: “¡Qué bonito anunciar nuestro regreso a Latinoamérica!” El cantante puertorriqueño Don Omar anunció su gira por Latinoamérica para finales de 2027 durante un show en The Kia Forum, Los Ángeles. Las ciudades incluyen Perú, Argentina y más.

El concierto de Don Omar en Lima está programado para el 28 de octubre de 2027, con preventa para fans a partir del 19 de noviembre.

El concierto de Don Omar en Lima está programado para el 28 de octubre de 2027, con preventa para fans a partir del 19 de noviembre. Foto: Instagram.

¡Cumplió su palabra! El cantante puertorriqueño Don Omar confirmó la noche del viernes 6 de noviembre las ciudades que serán parte de su gira por Latinoamérica, programada para finales del 2027. Durante un show en The Kia Forum, en Los Ángeles (California, Estados Unidos), y mediante una transmisión en vivo, el artista expresó su emoción de volver a esta parte del mundo.

Es la primera vez que voy a entrar a un live desde un show y quería hacer esto porque en la noche yo tengo que dejar saber a todos ustedes que hace 32 años yo deseé empezar a hacer música. A los 16 años hice mi primera canción, hoy tengo 48. Tengo 32 años siguiendo mi sueño, manifestó Don Omar, quien desmintió rumores de su retiro de la música.

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Ese sueño empezó en Puerto Rico y mis hermanos de República Dominicana adoptaron mi música. Mis hermanos de Cuba, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Argentina y Chile adoptaron mi música. Y hoy, oficialmente, yo abro mi gira para regresar a cada uno de los países que me vieron crecer, añadió con alegría.

Don Omar confirma su llegada a Lima para 2027

Antes de finalizar su show en Los Ángeles, Don Omar invitó a sus fans a que ingresen a su página oficial para que se inscriban y de esa manera sean los primeros en poder comprar las entradas para sus conciertos en Latinoamérica.

El concierto de Don Omar en Lima está programado para el próximo 28 de octubre de 2027 y la preventa para los fans iniciará el jueves 19 de noviembre. Aparentemente, Master Live será la encargada del show en Perú. ¡King, el 28 de octubre hacemos historia!, comentó dicha empresa productora.

"LATAM... ¡Voy a ti!", expresó Don Omar, emocionado por regresar a los países que han acogido su música a lo largo de 32 años de carrera.

LATAM… ¡Voy a ti! Qué bonito anunciar nuestro regreso a Latinoamérica rodeado de tanto orgullo latino en @thekiaforum de Los Ángeles. Esta noche me la llevo conmigo, comentó Don Omar en sus redes sociales.

Además de Perú, Don Omar visitará ciudades como Paraguay, Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, México, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica y Panamá.