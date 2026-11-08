Bunbury presentó en Lima su gira Nuevas Mutaciones con 23 canciones y tres de Héroes del Silencio

Las sillas de Multiespacio Costa 21, en el distrito de San Miguel, no sirvieron de mucho. Porque ni bien comenzó el concierto del cantante español Enrique Bunbury, este sábado 7 de noviembre a las 9.00 p. m., todo el público se puso de pie, hizo a un lado los asientos y vivió así las dos horas del concierto. A los ocho minutos de haber comenzado el concierto, la gente ya coreaba 'Enrique, Enrique, Enrique'.

El zaragozano tocó 23 canciones en total. Abrió con 'Creer que se puede creer', siguió con 'Un brindis al sol' y 'Te puedes a todo acostumbrar', y avanzó con 'Las chingadas ganas de llorar' e 'Infinito'. Más adelante llegaron 'Cualquiera en su sano juicio', 'Cuna de Caín', 'La actitud correcta', 'Invulnerables', 'Despierta' y 'Alaska', entre otras de su carrera como solista. También sonaron 'Porque las cosas cambian', 'Más alto que nosotros sólo el cielo', 'Parecemos tontos', 'De todo el mundo' y 'Los habitantes'.

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Enrique Bunbury, con el brazo en alto, ante el público de Multiespacio Costa 21, que siguió de pie las dos horas del concierto.

Tres canciones fueron de Héroes del Silencio, la banda que lideró entre 1984 y 1996. 'La sirena varada' sonó en el décimo lugar del repertorio, 'La carta' en el decimotercero y 'Maldito duende' en el decimoctavo.

Ya casi para el final del concierto sonó 'El rescate'. Justo antes de empezar a cantarla, Bunbury contó una anécdota y hace muchos años mochileó por varias ciudades de nuestro país, sobre todo por Cusco, y quedó encantado con la belleza de Machu Picchu. Además, dijo que en esa travesía se inspiró para escribir varias de sus canciones, entre ellas esa. El tema pertenece a su álbum 'El viaje a ninguna parte', que se lanzó en el año 2004. Después vinieron 'Salvavidas' y 'Lady Blue', que cerró la noche.

El concierto también se siguió desde afuera, se podía observar que había gente en el malecón de San Miguel que vio todo el concierto desde ese lugar.

Una gira que termina en su ciudad natal

La presentación en Lima forma parte del Nuevas Mutaciones Tour 2026, la gira con la que Enrique Bunbury promociona 'De un siglo anterior', su decimocuarto álbum de estudio y el segundo que dedica a las raíces y el folclor hispano y latinoamericano. Para grabarlo volvió a reunir a músicos de la región, como el guitarrista chileno Sebastián Aracena y el contrabajista mexicano Luri Molina. Empezó el 10 de octubre en Puebla, México, siguió con cuatro funciones en el Auditorio Nacional de la capital mexicana y dos en el Auditorio Telmex de Guadalajara, y pasó por San José de Costa Rica, Bogotá, Cali y Buenos Aires antes de llegar a nuestra capital.

Ahora la gira sigue el lunes 9 de noviembre en el Movistar Arena de Santiago de Chile y continúa en Estados Unidos, con presentaciones en Nueva York (Kings Theatre, 14 de noviembre), Highland (California, 17 de noviembre) y Los Ángeles (YouTube Theater, 21 de noviembre).

Luego cruza a España, con paradas en Madrid (Movistar Arena, 4 de diciembre), Valencia (Roig Arena, 7 de diciembre) y A Coruña (Coliseum, 10 de diciembre), y termina el 12 de diciembre en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza, la ciudad donde nació el cantante.