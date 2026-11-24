El intérprete peruano Mario Mazzotti dio un giro radical a su vida al dejar de lado su profesión como ingeniero industrial y de sistemas, así como su trayectoria de campeón de karate, para perseguir su pasión por las artes escénicas en Nueva York, Estados Unidos, con la meta puesta en Broadway. Egresado de la Universidad de Piura y exintegrante del seleccionado nacional de karate en las divisiones infantil y juvenil, optó por renunciar a su camino deportivo y corporativo para enfocarse de lleno en la actuación y el teatro musical.

Sus primeros pasos en la formación actoral los dio en la Escuela D’Art bajo la dirección de Henry Gurmendi. Complementó esta preparación con talleres en Los Productores junto a Gisela Ponce de León, Cristián Covarrubias y Hernán Muñoz, además de cursar improvisación en La Reserva Impro y actuación frente a cámaras en Arte & Escena. En la pantalla chica peruana, formó parte del elenco de telenovelas y series de América Televisión como 'Los Vílchez 2', 'Princesas' y 'Junta de vecinos'.

Video destacado ANDREA SAN MARTÍN Y JUAN VÍCTOR: ¿QUIÉN TENDRÁ LA TENENCIA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Mario Mazzotti cumplió su sueño en la actuación

Más adelante, ingresó al programa intensivo de teatro musical de Performing Arts Perú, liderado por Stephanie y Macs Cayo, experiencia que le permitió ganar una beca integral para formarse en The American Musical and Dramatic Academy (AMDA). "Empezar de cero ha sido una de las decisiones más difíciles de mi vida, pero también una de las más importantes. Significó dejar atrás lo que conocía para apostar por lo que realmente quería", comenta al respecto.

De esta manera, empezó a abrirse paso en la escena neoyorquina combinando el teatro, el canto y el cabaret. Actuó en montajes como 'Incredibly Deaf Musical' (IRT Theater), 'When Two People Invent Themselves' (Galli Theater) y En el Borde, obra de la dramaturga peruana Mariana de Althaus exhibida en el Festival de Teatro en Teatro SEA. Asimismo, participó en los shows 'Champagne Tears', en 54 Below, y 'Telenovela Nights', en The Green Room 42.

Mario Mazzotti y su lado musical

Uno de los hitos más destacados de su carrera fue figurar como una de las voces principales en el concierto por el Día de la Tierra organizado por Broadway Green Alliance en Times Square. Logró esta participación gracias a Revolución Latina, entidad que eligió a varios artistas de su programa Beyond Workshop Series para subir a ese escenario.

"Durante mucho tiempo, el miedo al rechazo y al qué dirán me impidió hacer lo que realmente me apasionaba. Hasta que entendí que era mucho peor vivir con la duda de lo que habría pasado si nunca lo intentaba", confiesa. Respecto a su momento actual, asegura: "Lo que alguna vez fue mi sueño de llegar a Broadway, hoy se ha convertido en un objetivo profesional por el que trabajo cada día".

Mazzotti también integró el reparto de 'Pizza Party', el primer musical de origen peruano estrenado en Nueva York bajo la producción de ArtPlus dentro del FRIGID Festival, proyecto en el que dio vida a Margarito y asumió la asistencia de dirección. "Fue una alegría enorme y una gran responsabilidad compartir nuestra cultura peruana con el público estadounidense", señala.

A lo largo de esta etapa ha contado con el respaldo de ArtPlus, iniciativa de creación y gestión artística fundada y encabezada por Jenny Prada, dedicada a impulsar el talento peruano y latinoamericano. "Cada vez que piso un escenario, siento que estoy en casa. Es el lugar donde puedo ser realmente yo mismo", concluye.