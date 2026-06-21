Milly Alcock: "Lo más emocionante de Supergirl es lo poco convencional que es"

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Milly Alcock logra humanizar a Kara, dice la prensa internacional al ver Supergirl. La República tuvo acceso a la conferencia de prensa y a un avance de 20 minutos de la ambiciosa producción que nos presenta a un personaje que ha visto desaparecer a su planeta, Krypton, y sufre el duelo por la muerte de sus padres. La película, de la que no podemos dar mayores detalles, se centra en una protagonista alejada de la versión idealizada de las superheroínas, pero que —en tiempos en que, en la vida real, se batalla por los derechos de los animales— buscará salvar la vida de su compañero, Krypto.

“Ponerme el traje por primera vez fue interesante porque fue un año antes de rodar Supergirl, obviamente, para Superman. Recuerdo que me lo puse, hicimos una toma y Chantal, una de nuestras productoras, estaba llorando. Le dije: “¡Dios mío!, ¿estás bien?”. Y ella me respondió: “Sí, no, estoy bien. Llevo cinco años intentando hacer esta película”. Así que sí, fue entonces cuando comprendí la responsabilidad, no solo con los fans, sino también con la gente que está haciendo esta película”, dice la actriz en la conferencia en Brasil y transmitida por Zoom a la prensa acreditada.

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Milly Alcock ingresa al salón de la conferencia que lleva el logo de la película. Está acompañada por el director Craig Gillespie, la guionista Anna Nogueira y el productor y copresidente de DC Studios, Peter Safran. “Supergirl es un personaje importantísimo en DC. Y ya la conocieron un poco en Superman. Sabíamos que había mucho más que contar de su historia. Sabíamos de las tragedias y los traumas que había vivido, y queríamos mostrar cómo encontraba su lugar en el universo”, comenta Safran. “Y a lo largo de Supergirl, lo encuentra. Para nosotros, los guiones son nuestra prioridad. Siempre hemos dicho que no haríamos una película hasta tener un guion excelente. Anna nos entregó un primer borrador fantástico. Y dijimos: ‘Esta será nuestra próxima película’. Para poder seguir explorando la historia de la superfamilia, que es la historia principal que estamos contando en todo el Universo DC”.

Esta película se aleja también de la reciente adaptación televisiva protagonizada por Melissa Benoist. La primera vez que Milly Alcock interpretó a Supergirl en el cine fue en Superman (2025). Kara aparece tropezando, ebria, en la última escena antes de los créditos. “¿Dónde está mi perro?”, dice sobre Krypto, el tercer superviviente de su planeta. “Creo que lo más emocionante de Supergirl fue lo poco convencional que es en comparación con todas las versiones anteriores que habíamos visto”, responde la actriz en la conferencia. “Y en cuanto a la preparación, recibí un regalo maravilloso: el guion de Anna. Sentí que sus experiencias de vida se reflejaban perfectamente en el guion. Y simplemente tuve que confiar en las palabras que estaban escritas. Fue fabuloso. No tuve que hacer prácticamente nada”.

Nogueira sostiene que la película es un “sueño hecho realidad” y se mostró honrada por los comentarios sobre el guion y de los riesgos que tomó la franquicia. “Que no tuvieran miedo de esta caracterización del personaje. Me pareció muy valiente que quisieran hacer esta versión de Kara. Que no se la defina únicamente por su relación con Clark es, creo, simplemente honesto. Todos somos producto de nuestras relaciones, de todo lo que nos sucede, y sí, creo que su relación con Superman importa en la película y en su historia, pero es solo una parte de ella, así que me sentí muy afortunada de poder explorar todas las facetas de su vida, su personalidad, su familia y su pasado, porque, como todos, ella es un tapiz de todo eso”.

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En ese sentido, el director agrega que fue un acierto volcarse a la historia del cómic Woman of Tomorrow: “Milly ya estaba vinculada al proyecto cuando yo me incorporé. Esa combinación del guion con ella, porque es un personaje tan complejo, interesante y con defectos, que no se disculpa por ello, que está pasando por un trauma, y ​​que, de una manera extraña, se convierta en una heroína, tan humana, eso es lo que me entusiasmaba. Poder cambiar esa perspectiva y que no resultara inalcanzable, y que fuera algo con lo que el público pudiera identificarse y celebrar esos defectos, fue un honor. No creo que lo hayamos visto mucho en el universo de los superhéroes, y en particular con las superheroínas, a quienes se suele idealizar y exigirles que sean perfectas, y ver a alguien que es compleja, que se acepta tal como es y no se disculpa por ello fue absolutamente genial”.

Salida de un libro de Roald Dahl

Después de la serie Upright, para tener dinero extra, Milly Alcock continuaba lavando platos en un restaurante en Sídney. “Parece que salgo de un libro de Roald Dahl. Vivía en el ático de la casa familiar porque no teníamos suficientes habitaciones; hacía muchísimo calor allí”, cuenta la actriz en una entrevista a Variety. “Era un esqueleto. Lavaba los platos con tanto orgullo y a la vez tan mal, y como la cocina era abierta, todo el mundo me veía”.

A las primeras portadas y entrevistas largas de su carrera, llega después de ser mundialmente conocida como Rhaenyra, de House of the Dragon, pero Alcock recuerda que ese personaje lo consiguió tras un casting por Zoom en 2020. La audición para Supergirl fue presencial y confiesa haber estado “muy asustada”. Sin embargo, James Gunn, luego de verla en la serie de HBO, pensó que ella daría “un toque innato que Supergirl necesitaba”.

Ahora, con los reflectores puestos en ella, Milly Alcock comenta a Variety: “Mi experiencia personal como Milly reflejaba la de Kara, que era: esconderse, huir, fingir que no está pasando. Y luego tienes que enfrentarlo para sanar una parte de ti misma que has estado descuidando”. Ella misma tuvo que convencerse y mostrar valentía para interpretar a Supergirl. “Me miré al espejo y pensé: ‘¿Quién soy yo para rechazar esta oportunidad?’. Sabía que era lo que tenía que hacer porque me daba miedo. Y pensé: ‘Bueno, tengo una vida grande, mala y maravillosa. ¿Por qué no aprovecharla al máximo?”.