Amen prepara concierto en Lima de otro nivel: se reencontrará con su público con clásicos, 'caletas' y nuevas canciones

Amén hará vibrar a todo su público con sus temas clásicos y sus últimas composiciones. Foto: Difusión

Amén hará vibrar a todo su público con sus temas clásicos y sus últimas composiciones. Foto: Difusión

Amen prepara una noche especial para reencontrarse con sus seguidores en Lima. La banda peruana se presentará este sábado 17 de octubre, desde las 9.00 p. m., en Yield Rock, donde ofrecerá un recorrido por distintas etapas de su trayectoria musical.

El concierto combinará canciones que se convirtieron en referentes de su repertorio con aquellos temas que los seguidores más fieles reconocen como caletas. A esta selección se sumarán composiciones de su etapa más reciente, en una presentación pensada para reunir a distintas generaciones de público en un mismo escenario.

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Amen prepara concierto en Lima este 17 de octubre con varias novedades

La presentación de Amen en Lima tendrá como uno de sus principales atractivos un repertorio que recorrerá diferentes momentos de la carrera de la agrupación. De esta manera, los asistentes podrán volver a escuchar canciones como ‘Pan con mantequilla’, ‘Decir adiós’ y ‘La chata’, temas asociados a distintas etapas de la banda y que forman parte de su historia musical.

Otro de los atractivos de la fecha será la presencia de la banda completa sobre el escenario. Marcello Motta, en primera guitarra y voz; Henry ‘el Chino’ Ueunten, en teclados; Manuel ‘el Pulpo’ Chávez, en batería; Maluki Santa Cruz, en congas; Nathan Chara, en guitarra; Sebastián Roca, en bajo; y Juan 'el Apache' Ferreyra, en armónica, integrarán la formación que acompañará el show.

Posible setlist del concierto de Amen

Aunque la presentación plantea un recorrido amplio por la discografía de Amen, la fuente no confirma un setlist oficial ni establece el orden en que serán interpretadas las canciones. Sin embargo, entre los temas anunciados para formar parte del repertorio se encuentran:

‘Pan con mantequilla’

‘Decir adiós’

‘La chata’

‘Tal vez buscando’

‘No serás’

‘Entre tus llamas’

‘Te voy a cuidar’

‘Entre cuatro paredes’

‘Pagando el precio’

Esta selección reúne canciones de diferentes momentos de la trayectoria de Amen y combina temas reconocidos por el público con otros considerados caletas por sus seguidores. La incorporación de composiciones recientes permitirá, además, acercar al público a la etapa actual de la agrupación.

¿Cómo comprar entradas para el concierto de Amen?

Las entradas para el concierto de Amen en Lima ya se encuentran disponibles. Los interesados pueden adquirirlas a través de Joinnus y mediante Yape, según la información proporcionada para la fecha.

El espectáculo se realizará en Yield Rock, local situado en Jr. Carabaya 815, Cercado de Lima. El ingreso está previsto para una jornada cuyo inicio está programado a las 9.00 p. m. del sábado 17 de octubre.

