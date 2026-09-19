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Cultura Asiática

Estrella de 'Escalera al cielo', Shin Hyun Joon, presume de Perú en programa de Corea del Sur y emociona a fans: "Ya los extraño"

¡Enamorado de Perú! Shin Hyun Joon, el recordado Tae Hwa del icónico k-drama 'Escalera al cielo', llegó a un set coreano con recuerdos de su visita al país, donde realizó un exitoso evento con sus fans.

Shin Hyun Joon se encontró por segunda vez con sus fans en Perú el 12 de septiembre de 2026.
Shin Hyun Joon se encontró por segunda vez con sus fans en Perú el 12 de septiembre de 2026.Foto: composición LR/tvN/Instagram
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Shin Hyun Joon reafirmó su amor por Perú y llevó ese cariño hasta los sets de Corea del Sur. En un reciente programa grabado en su país natal, el recordado Tae Hwa del icónico k-drama 'Escalera al cielo' sorprendió al aparecer con recuerdos de su visita a Lima, donde a mediados de septiembre realizó un fan meeting que incluyó un concierto sinfónico con las canciones de la serie que lo catapultó al estrellato junto a sus compañeros Choi Ji Woo, Kwon Sang Woo y Kim Tae Hee.

El también escritor, de 57 años, emocionó con ese gesto y habló del afecto que continúa recibiendo de sus seguidores en esta parte del mundo, más de dos décadas después del melodrama. Ese mismo sentimiento lo reflejó en sus redes sociales, donde destacó las bondades del Perú, agradeció a sus fans y expresó sus deseos de regresar pronto.

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Shin Hyun Joon habla con amor de Perú en programa coreano

Todo sucedió en el programa de variedades 'You Quiz on the Block', conducido por Yoo Jae Suk, cuando Shin Hyun Joon ingresó al set con un peluche grande de un auquénido y una bolsa de una conocida cadena peruana cargada de recuerdos de su visita. Su entrada no pasó desapercibida para el presentador, quien se sorprendió aún más cuando el actor comenzó a sacar productos como una gaseosa Inca Kola y un peluche pequeño, que entregó a Yoo. El conductor recibió los obsequios con asombro y gratitud.

Al hablar sobre su visita y el éxito que mantiene en Perú más de veinte años después del estreno de 'Escalera al cielo', el intérprete de Tae Hwa explicó que el cariño de sus seguidores podría estar ligado a la devoción de su personaje hacia Jung Seo, protagonizada por Choi Ji Woo. "Dicen que encontraron muchísimo consuelo en el amor de Tae Hwa", señaló en un adelanto compartido por el programa, que emitirá la entrevista completa el 23 de septiembre a través de tvN.

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En paralelo, el actor agregó un mensaje en español en la publicación del video, subtitulado en español por la misma producción, donde reiteró su afecto hacia Perú y sus fans de Sudamérica. "Estoy profundamente agradecido por esta consideración, que permite que mi historia llegue también a ustedes, superando la distancia y las barreras del idioma. Espero que todos mis queridos fans de Sudamérica también puedan disfrutar del programa junto conmigo", manifestó.

En otra publicación, compartió una edición realizada por una fan en la que aparece con sus recuerdos peruanos y añadió un mensaje cálido hacia sus seguidores. "La hermosa naturaleza del Perú, y, sobre todo, la calidez de su gente. Incluso después de regresar a Corea, he hablado muchísimo sobre el Perú, sobre todo lo que sentí allí y sobre el cariño y la calidez de las personas que conocí. Cuanto más lo recuerdo, más lo extraño. Perú, un lugar al que quiero volver y personas a las que deseo volver a ver. Ya los extraño", sentenció, dejando claro que esta no sería la segunda y última vez que visite nuestro país.

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