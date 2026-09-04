Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Bruce Campbell, el legendario intérprete de Ash Williams en la saga ‘Evil Dead’, sorprendió a sus seguidores con una revelación sobre su estado de salud en medio de la batalla que enfrenta contra un cáncer incurable. Durante una reciente entrevista con el podcaster Adam Carolla, el actor estadounidense contó que los médicos le dieron un pronóstico de vida de cinco años, aproximadamente.

En marzo de 2026, el artista, de 67 años, reveló que había sido diagnosticado con la enfermedad y anunció su retiro de los escenarios para concentrarse en su recuperación. Ahora, con el estreno de su próxima película, ‘Ernie & Emma’, Campbell retomó sus apariciones públicas y habló abiertamente sobre su diagnóstico, su percepción de la muerte y la manera en que decidió afrontar el futuro.

TE RECOMENDAMOS LIMPIEZA ENERGÉTICA: ¿CÓMO SABER SI NECESITAS UNA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La lucha de Bruce Campbell contra el cáncer

La conversación con Adam Carolla tomó ese rumbo mientras Bruce Campbell explicaba la historia de ‘Ernie & Emma’, cinta que representa su incursión en el género dramático. La película sigue a un hombre que debe cumplir el último deseo de su difunta esposa: realizar un viaje por carretera para esparcir sus cenizas.

A partir de esa trama, el actor reflexionó sobre la muerte y cuestionó los prejuicios que todavía existen alrededor de este tema. “La gente muere. Tenemos que superar eso. Y no tiene por qué ser un proceso horrible y espeluznante”, declaró.

Campbell también se refirió a la fijación que algunas personas desarrollan en torno a los años que les quedan de vida, una preocupación que, según explicó, puede terminar alejándolas del presente. “Me parto de risa con la gente que quiere saber ‘cuántos años puedo vivir, cómo puedo cambiar mi estilo de vida para vivir el mayor tiempo posible’ (…). Pienso que no estás viviendo; acabas de descubrir una nueva fascinación que te tiene obsesionado. Te dan cinco años más, ¿qué piensas hacer con esos cinco años?”, agregó.

Bruce Campbel habla sobre sus expectativas de vida

La temática de la cinta adquirió un significado todavía más personal para el actor debido a su diagnóstico. Campbell reconoció que existe una particular coincidencia entre la historia que protagoniza y el momento que atraviesa fuera de la ficción. “Una revelación de cáncer que aún persiste. Es una fascinante coincidencia que se haga una película sobre un hombre que está esparciendo las cenizas de su esposa fallecida, realizada por un hombre que se está muriendo”, agregó.

Fue en ese momento cuando el intérprete de Ash Williams explicó cuál es el pronóstico que recibió tras conocer su diagnóstico. “Estoy en un pronóstico de cinco años. El tipo de cáncer que tengo, en el que no quiero profundizar, el asunto actual es un proceso de cinco años. Es realmente, aparte de la basura médica, algo fascinante que sucede porque también te trastorna la cabeza”, confesó. Ante la pregunta directa de Adam Carolla sobre si aquello significaba que le quedaban cinco años de vida, Campbell respondió sin rodeos: “Más o menos, sí”.

La conversación continuó con los casos de pacientes que lograron superar las expectativas iniciales y vivieron durante muchos años más. El actor reconoció que esa posibilidad existe y explicó que prefiere concentrarse en convivir con la enfermedad antes que permitir que esta domine su vida. “Sucede con frecuencia. Además, ¿qué va a tener en cinco años (la medicina)? Pueden poner cosas por ahí que hará algo. He decidido, de forma bastante específica, vivir con ello, no morir a causa de ello. Porque puedes adentrarte en un laberinto enorme. El laberinto del cáncer es enorme”, manifestó.

Pese a la situación que atraviesa, Campbell mantiene su atención en la promoción de ‘Ernie & Emma’ y en sus próximos proyectos. El artista también destacó el componente psicológico que implica afrontar una enfermedad de este tipo y reconoció el impacto que puede provocar conocer sus posibles consecuencias. Sin embargo, evitó instalarse en ese escenario y aseguró que actualmente se siente bien consigo mismo. “Me siento perfecto”, sentenció.