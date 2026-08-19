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Madre de Hayden Panettiere sorprende al hablar sobre la muerte de la actriz y señala a su exnovio, Brian Hickerson: "Perdió el rumbo"

Lesley Vogel, madre y exmánager de Hayden Panettiere, hizo fuertes declaraciones sobre la fallecida actriz y el exnovio de ella, Brian Hickerson. Ambas estaban distanciadas desde hace muchos años.

La actriz Hayden Panettiere falleció el 16 de agosto a los 36 años.
La actriz Hayden Panettiere falleció el 16 de agosto a los 36 años. | Foto: composición LR/Telemundo/Instagram
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La muerte de Hayden Panettiere a los 36 años mantiene en vilo a Hollywood. La actriz, recordada por producciones como 'Scream' y 'Héroes', falleció el 16 de agosto en Carolina del Sur en circunstancias que aún se investigan. Mientras se esperan los resultados del informe toxicológico, su madre y exmánager, Lesley Vogel, decidió romper el silencio con declaraciones que generaron amplio impacto.

El testimonio de Vogel sorprendió por la dureza de sus palabras y porque expuso la preocupación que la familia arrastraba desde hace tiempo por la relación de Hayden con Brian Hickerson. La intérprete mantuvo con el exnovio un vínculo intermitente, marcado por denuncias de violencia y procesos judiciales, y según su progenitora, él estuvo presente en el momento de su muerte.

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La madre de Hayden Panettiere rompe el silencio tras su muerte

“Esa persona de su vida de la que llevábamos bastante tiempo intentando deshacernos estaba con ella en el momento de su muerte, y esa persona era Brian Hickerson”, afirmó Lesley Vogel en entrevista con NBC News. Con esta declaración, la madre de la actriz señaló directamente a la expareja como una presencia nociva en los últimos días de Hayden.

Vogel, quien llevaba años distanciada de la estrella de 'Scream', compartió además una reflexión sobre las dificultades que enfrentan las personas jóvenes en la industria del entretenimiento. “Creo que Hayden era una persona con un talento increíble en muchos ámbitos y creo que para los jóvenes que crecen en la industria del entretenimiento, que es una lucha y un sector muy exigente, no es raro que, lamentablemente, acaben tomando el camino equivocado”, agregó.

En esa línea, reiteró su opinión sobre el rumbo que tomó la artista y lamentó su temprana partida. “Creo que, lamentablemente, Hayden perdió el rumbo y ojalá hubiera sido de otra manera. Ojalá se hubiera mantenido fiel a sí misma, porque tenía muchas cualidades increíbles”, sentenció Vogel. Cabe precisar que la actriz había despedido a su madre de su rol como mánager años atrás y la acusó de preocuparse únicamente por el dinero, aunque apenas tres meses antes de su muerte había dejado abierta la posibilidad de una reconciliación.

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