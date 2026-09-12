Paradox Park, un parque inmersivo en el Jockey Club, ofrece más de 25.000 metros cuadrados de juegos y retos familiares. | Foto: difusión

Paradox Park, un parque inmersivo en el Jockey Club, ofrece más de 25.000 metros cuadrados de juegos y retos familiares. | Foto: difusión

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Lima ofrecerá una variada agenda de entretenimiento en septiembre con opciones para todas las edades y gustos, desde conciertos, circos y parques temáticos. Entre los eventos destacados figura el concierto de Los Kjarkas en el Estadio San Marcos, el circo Montecarlo que pronto cerrará su carpa y Paradox Park, donde los asistentes no solo superarán desafíos, sino que realizarán un recorrido inspirado en algunas de las grandes civilizaciones de la historia. Conoce todos los planes para hacer en familia:

Paradox Park en el Jockey Club, puerta 4

Paradox Park, presentado como uno de los parques inmersivos de mayor tamaño a nivel mundial, llegó a Lima con una propuesta de entretenimiento dirigida a toda la familia. El espacio cuenta con más de 25.000 metros cuadrados destinados a juegos, desafíos, espectáculos en vivo y diversas atracciones que combinan tecnología, interacción y narrativa.

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Además de recorrer escenarios temáticos, los asistentes podrán participar en competencias, explorar distintas zonas y enfrentarse a retos pensados para grandes y chicos. La propuesta busca ofrecer una experiencia distinta mediante juegos de gran escala, shows en vivo y dinámicas interactivas. Las entradas están a la venta en Cuponidad desde S/ 89 y hay dos turnos diferentes: viernes, sábado y domingo de 10.00 a. m. a 2.30 p. m. y de 4.00 p. m. a 8.30 p. m.

Atracciones:

Las Olimpiadas de Zeus: La carrera de obstáculos más larga del mundo, con 285 m de largo y más de 45 retos diseñados para desafiar tus límites.

Roma vs Egipto: Un espacio tematizado de más de 2.600 m² para divertirse en familia donde los dos imperios se enfrentan y tu serás parte de la historia.

El Laberinto Minotauro: Con más de 600 m² inspirado en la antigua Grecia, donde el Minotauro se esconde entre los pasadizos.

Los Jardines Colgantes de Babilonia: Un espacio innovador donde la diversión, el movimiento y la aventura se viven en un entorno diseñado especialmente para los más pequeños.

Los Kjarkas en el Estadio San Marcos

Los Kjarkas se presentarán este domingo 13 de septiembre en el Estadio San Marcos con su gira '55 años: toda una vida'. La legendaria agrupación boliviana celebrará más de cinco décadas de trayectoria con una noche dedicada a su historia musical y tendrá como invitados a Illapu de Chile y a Fernando Torrico y Kunan Runa, ambos de Bolivia. Las entradas están a la venta en Cuponidad y encuentras desde S/ 95.

Los Kjarkas vuelven a Lima.

Circo Montecarlo en Jesús María

Con más de cuatro décadas de trayectoria, el Circo Montecarlo presenta números de trapecio, el Globo de la Muerte, Extreme BMX Show, equilibristas y artistas internacionales en la explanada del Círculo Militar (Jesús María). Las funciones continuarán hasta el domingo 13 de septiembre. Puedes conseguir entradas en Cuponidad desde S/ 18,9 (platea).

'Michael Jackson 360°' en la Cúpula de las Artes

El espectáculo 'Michael Jackson 360°' propone una experiencia inmersiva que combina música sinfónica, danza y recursos tecnológicos para rendir homenaje al legado de Michael Jackson. Con un escenario en formato 360°, una orquesta interpretará arreglos especialmente preparados para ofrecer al público un recorrido por distintas etapas de la carrera del llamado Rey del Pop.

El repertorio incluirá algunos de los temas más representativos del artista, desde sus primeros éxitos hasta las canciones que alcanzaron repercusión mundial. La propuesta musical se llevará a cabo el sábado 12, viernes 18 y sábado 19 de septiembre en la Cúpula de las Artes (Av. Manuel Olguín 200, Santiago de Surco), cerca del Jockey Plaza. Las entradas están a la venta desde S/ 78,4 en Cuponidad.

Las Guardianas Kpop en el Colegio San Agustín

Las Guardianas Kpop World Tour regresan a Lima con una nueva propuesta para sus seguidores. El espectáculo, que se realizará en el Colegio San Agustín este domingo 27 de septiembre, combina música, energía y puesta en escena. Inspirado en el fenómeno mundial del K-pop, el show reúne algunas de las canciones más populares del género en un concierto en vivo acompañado de una llamativa escenografía, elaborados vestuarios y coreografías especialmente preparadas para la presentación.

Una vez realizada tu compra, deberás comunicarte por WhatsApp, enviar tus datos y adjuntar tu cupón al teléfono 999 008 288 para escoger tu horario y poder agendar tu visita. Las entradas pueden conseguirse en Cuponidad desde S/ 24,90.