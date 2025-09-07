MTV VMAs 2025: conoce a todos los ganadores de los Video Music Awards

La 41.ª edición de los MTV Video Music Awards (VMAs) se celebró en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, donde las estrellas de la música brillaron con actuaciones memorables y sorpresas. Lady Gaga, con 12 nominaciones, se destacó como la gran favorita de la noche, superando a Taylor Swift, quien había liderado las nominaciones en las dos ediciones anteriores.

La ceremonia, que tuvo lugar el último domingo, reunió a figuras icónicas como Paris Hilton, Doja Cat y Ricky Martin, quien recibió el primer Latin Icon Award. La entrega de premios comenzó con Alex Warren como Mejor Artista Nuevo y Mariah Carey recibiendo su primer Moon Person por Type Dangerous, marcando un hito en su carrera.

Lista completa de los ganadores y nominados a los MTV VMAs 2025

La lista de ganadores de los MTV VMAs 2025 estuvo llena de sorpresas y reconocimientos a los artistas más destacados del año. Lady Gaga y Bruno Mars se llevaron el premio a Mejor Colaboración por "Die with a Smile", mientras que Sabrina Carpenter fue reconocida como Mejor Artista Pop. La competencia fue feroz, pero los artistas lograron brillar en sus respectivas categorías.

Video del año

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Billie Eilish – Birds of a Feather

Kendrick Lamar – Not Like Us

Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile

Rosé and Bruno Mars – Apt.

Sabrina Carpenter – Manchild

The Weeknd and Playboi Carti – Timeless

Artista del Año

Lady Gaga

Bad Bunny

Beyoncé

Kendrick Lamar

Morgan Wallen

Taylor Swift

The Weeknd

Canción del Año

Rosé and Bruno Mars – Apt.

Alex Warren – Ordinary

Billie Eilish – Birds of a Feather

Doechii – Anxiety

Ed Sheeran – Sapphire

Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry

Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile

Lorde – What Was That

Tate McRae – Sports Car

The Weeknd and Playboi Carti – Timeless

Mejor Artista Pop

Sabrina Carpenter

Ariana Grande

Charli XCX

Justin Bieber

Miley Cyrus

Tate McRae

Mejor Artista Nuevo

Alex Warren

Ella Langley

Gigi Pérez

Lola Young

The Marías

Mejor Álbum

Sabrina Carpenter – Short n' Sweet

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos

Kendrick Lamar – GNX

Lady Gaga – Mayhem

Morgan Wallen – I'm the Problem

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Actuación del Año de MTV PUSH

Katseye – Touch (Ene. 2025)

Shaboozey – A Bar Song (Tipsy) (Ago. 2024)

Ayra Starr – Last Heartbreak Song (Sept. 2024)

Mark Ambor – Belong Together (Oct. 2024)

Lay Bankz – Graveyard (Nov. 2024)

Dasha – Bye Bye Bye (Dic. 2024)

Jordan Adetunji – Kehlani (Feb. 2025)

Leon Thomas – Yes It Is (Mar. 2025)

Livingston – Shadow (Abr. 2025)

Damiano David – Next Summer (May. 2025)

Gigi Perez – Sailor Song (Jun. 2025)

Role Model – Sally, When the Wine Runs Out (Jul. 2025)

Mejor Colaboración

Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile

Bailey Zimmerman and Luke Combs – Backup Plan

Kendrick Lamar and SZA – Luther

Post Malone feat. Blake Shelton – Pour Me a Drink

Rosé and Bruno Mars – Apt.

Selena Gomez and Benny Blanco – Sunset Blvd

Mejor Video Pop

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Alex Warren – Ordinary

Ed Sheeran – Sapphire

Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile

Rosé and Bruno Mars – Apt.

Sabrina Carpenter – Manchild

Mejor Video Hip Hop

Doechii – Anxiety

Drake – Noki

Eminem feat. Jelly Roll – Somebody Save Me

GloRilla feat. Sexyy Red – Whatchu Kno About Me

Kendrick Lamar – Not Like Us

LL Cool J feat. Eminem – Murdergram Deux

Travis Scott – 4x4

Mejor Video R&B

Mariah Carey – Type Dangerous

Chris Brown – Residuals

Leon Thomas and Freddie Gibbs – Mutt (Remix)

PartyNextDoor – No Chill

Summer Walker – Heart of a Woman

SZA – Drive

The Weeknd and Playboi Carti – Timeless

Mejor Video Alternativo

Sombr – Back to Friends

Gigi Perez – Sailor Song

Imagine Dragons – Wake Up

Lola Young – Messy

MGK and Jelly Roll – Lonely Road

The Marías – Back to Me

Mejor Video Rock

Coldplay – All My Love

Evanescence – Afterlife (From the Netflix Series Devil May Cry)

Green Day – One Eyed Bastard

Lenny Kravitz – Honey

Linkin Park – The Emptiness Machine

Twenty One Pilots – The Contract

Mejor Video Latino

Shakira – Soltera

Bad Bunny – Baile Inolvidable

J Balvin – Río

Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido

Peso Pluma – La Patrulla

Rauw Alejandro and Romeo Santos – Khé?

Mejor Video K-pop

Lisa feat. Doja Cat and Raye – Born Again

Aespa – Whiplash

Jennie – Like Jennie

Jimin – Who

Jisoo– Earthquake

Stray Kids – Chk Chk Boom

Rosé – Toxic Till the End

Mejor Video Afrobeats

Tyla – Push 2 Start

Asake and Travis Scott – Active

Burna Boy and Travis Scott – TaTaTa

Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It to the Max (Fly)

Rema – Baby (Is It a Crime)

Tems and Asake – Get It Right

Wizkid and Brent Faiyaz – Piece of My Heart

Mejor Video Country

Megan Moroney – Am I Okay?

Chris Stapleton – Think I'm in Love with You

Cody Johnson and Carrie Underwood – I'm Gonna Love You

Jelly Roll – Liar

Lainey Wilson – 4x4xU

Morgan Wallen – Smile

Mejor Video de Formato Largo

Ariana Grande – Brighter Days Ahead

Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (Short Film)

Damiano David – Funny Little Stories

Mac Miller – Balloonerism

Miley Cyrus – Something Beautiful

The Weeknd – Hurry Up Tomorrow

Video para el Bien

Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess

Burna Boy – Higher

Doechii – Anxiety

Eminem feat. Jelly Roll – Somebody Save Me

Selena Gomez and Benny Blanco – Younger and Hotter Than Me

Zach Hood feat. Sasha Alex Sloan – Sleepwalking

Melanie Martinez – LEECHES

Mejor Grupo

Blackpink

Aespa

All Time Low

Backstreet Boys

Coldplay

Evanescence

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Imagine Dragons

Jonas Brothers

The Usos

Katseye

My Chemical Romance

Seventeen

Stray Kids

The Marías

Twenty One Pilots

Canción del Verano

Tate McRae – Just Keep Watching

Addison Rae – Headphones On

Alex Warren – Ordinary

Benson Boone – Mystical Magical

BigXthaPlug junto a Bailey Zimmerman – All the Way

Chappell Roan – The Subway

Demi Lovato – Fast

Doja Cat – Jealous Type

Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami – Golden

Jessie Murph – Blue Strips

Justin Bieber – Daisies

Moliy, Silent Addy, Skillibeng y Shenseea – Shake It to the Max (Fly) (Remix)

Morgan Wallen junto a Tate McRae – What I Want

Ravyn Lenae junto a Rex Orange County – Love Me Not

Sabrina Carpenter – Manchild

Sombr – 12 to 12

Mejor Dirección

Lady Gaga – Abracadabra (Dir: Gaga, Bethany Vargas y Parris Goebel)

Ariana Grande – Brighter Days Ahead (Dir: Christian Breslauer)

Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess (Dir: Aidan Zamiri)

Kendrick Lamar – Not Like Us (Dir: Dave Free y Kendrick Lamar)

Rosé and Bruno Mars – Apt. (Dir: Bruno Mars y Daniel Ramos)

Sabrina Carpenter – Manchild (Dir: Vania Heymann y Gal Muggia)

Mejor Dirección de Arte

Lady Gaga – Abracadabra (Dir. arte: Wesley Goodrich)

Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess (Dir. arte: Daniel Lane)

Kendrick Lamar – Not Like Us (Dir. arte: Freyja Bardell)

Lorde – Man of the Year (Dir. arte: Chad Keith y Jenny Lass)

Miley Cyrus – End of the World (Dir. arte: David Meyer)

Rosé and Bruno Mars – Apt. (Dir. arte: Elizabet Puksto)

Mejor Fotografía

Kendrick Lamar – Not Like Us (DP: Xiaolong Liu)

Ariana Grande – Brighter Days Ahead (DP: Jeff Cronenweth)

Ed Sheeran – Sapphire (DP: Nic Minns)

Lady Gaga – Abracadabra (DP: Xiaolong Liu)

Miley Cyrus – Easy Lover (DP: Benoît Debie)

Sabrina Carpenter – Manchild (DP: Chris Ripley)

Mejor Edición

Tate McRae – Just Keep Watching (Editores: William Town y Modern Post)

Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess (Editor: Neal Farmer)

Ed Sheeran – Sapphire (Editor: Liam Pethick)

Kendrick Lamar – Not Like Us (Editores: Chaz Smedley y Eddy Street Post)

Lady Gaga – Abracadabra (Editora: Sofia Kerpan)

Sabrina Carpenter – Manchild (Editores: Heymann, Muggia, Rondeau)

Mejor Coreografía

Doechii – Anxiety (Coreógrafo: Robbie Blue)

FKA Twigs – Eusexua (Coreógrafa: Zoi Tatopoulos)

Kendrick Lamar – Not Like Us (Coreógrafa: Charm La'Donna)

Lady Gaga – Abracadabra (Coreógrafa: Parris Goebel)

Tyla – Push 2 Start (Coreógrafa: Lee-ché Janecke)

Zara Larsson – Pretty Ugly (Coreógrafa: Zoi Tatopoulos)

Mejores Efectos Visuales