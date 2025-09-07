MTV VMAs 2025: conoce a todos los ganadores de los Video Music Awards
Lady Gaga, Taylor Swift, Ariana Grande, Sabrina Carpenter fueron los grandes ganadores de los MTV VMAs 2025
La 41.ª edición de los MTV Video Music Awards (VMAs) se celebró en el UBS Arena de Elmont, Nueva York, donde las estrellas de la música brillaron con actuaciones memorables y sorpresas. Lady Gaga, con 12 nominaciones, se destacó como la gran favorita de la noche, superando a Taylor Swift, quien había liderado las nominaciones en las dos ediciones anteriores.
La ceremonia, que tuvo lugar el último domingo, reunió a figuras icónicas como Paris Hilton, Doja Cat y Ricky Martin, quien recibió el primer Latin Icon Award. La entrega de premios comenzó con Alex Warren como Mejor Artista Nuevo y Mariah Carey recibiendo su primer Moon Person por Type Dangerous, marcando un hito en su carrera.
Lista completa de los ganadores y nominados a los MTV VMAs 2025
La lista de ganadores de los MTV VMAs 2025 estuvo llena de sorpresas y reconocimientos a los artistas más destacados del año. Lady Gaga y Bruno Mars se llevaron el premio a Mejor Colaboración por "Die with a Smile", mientras que Sabrina Carpenter fue reconocida como Mejor Artista Pop. La competencia fue feroz, pero los artistas lograron brillar en sus respectivas categorías.
Video del año
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Billie Eilish – Birds of a Feather
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile
- Rosé and Bruno Mars – Apt.
- Sabrina Carpenter – Manchild
- The Weeknd and Playboi Carti – Timeless
Artista del Año
- Lady Gaga
- Bad Bunny
- Beyoncé
- Kendrick Lamar
- Morgan Wallen
- Taylor Swift
- The Weeknd
Canción del Año
- Rosé and Bruno Mars – Apt.
- Alex Warren – Ordinary
- Billie Eilish – Birds of a Feather
- Doechii – Anxiety
- Ed Sheeran – Sapphire
- Gracie Abrams – I Love You, I’m Sorry
- Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile
- Lorde – What Was That
- Tate McRae – Sports Car
- The Weeknd and Playboi Carti – Timeless
Mejor Artista Pop
- Sabrina Carpenter
- Ariana Grande
- Charli XCX
- Justin Bieber
- Miley Cyrus
- Tate McRae
Mejor Artista Nuevo
- Alex Warren
- Ella Langley
- Gigi Pérez
- Lola Young
- The Marías
Mejor Álbum
- Sabrina Carpenter – Short n' Sweet
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos
- Kendrick Lamar – GNX
- Lady Gaga – Mayhem
- Morgan Wallen – I'm the Problem
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Actuación del Año de MTV PUSH
- Katseye – Touch (Ene. 2025)
- Shaboozey – A Bar Song (Tipsy) (Ago. 2024)
- Ayra Starr – Last Heartbreak Song (Sept. 2024)
- Mark Ambor – Belong Together (Oct. 2024)
- Lay Bankz – Graveyard (Nov. 2024)
- Dasha – Bye Bye Bye (Dic. 2024)
- Jordan Adetunji – Kehlani (Feb. 2025)
- Leon Thomas – Yes It Is (Mar. 2025)
- Livingston – Shadow (Abr. 2025)
- Damiano David – Next Summer (May. 2025)
- Gigi Perez – Sailor Song (Jun. 2025)
- Role Model – Sally, When the Wine Runs Out (Jul. 2025)
Mejor Colaboración
- Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile
- Bailey Zimmerman and Luke Combs – Backup Plan
- Kendrick Lamar and SZA – Luther
- Post Malone feat. Blake Shelton – Pour Me a Drink
- Rosé and Bruno Mars – Apt.
- Selena Gomez and Benny Blanco – Sunset Blvd
Mejor Video Pop
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Alex Warren – Ordinary
- Ed Sheeran – Sapphire
- Lady Gaga and Bruno Mars – Die with a Smile
- Rosé and Bruno Mars – Apt.
- Sabrina Carpenter – Manchild
Mejor Video Hip Hop
- Doechii – Anxiety
- Drake – Noki
- Eminem feat. Jelly Roll – Somebody Save Me
- GloRilla feat. Sexyy Red – Whatchu Kno About Me
- Kendrick Lamar – Not Like Us
- LL Cool J feat. Eminem – Murdergram Deux
- Travis Scott – 4x4
Mejor Video R&B
- Mariah Carey – Type Dangerous
- Chris Brown – Residuals
- Leon Thomas and Freddie Gibbs – Mutt (Remix)
- PartyNextDoor – No Chill
- Summer Walker – Heart of a Woman
- SZA – Drive
- The Weeknd and Playboi Carti – Timeless
Mejor Video Alternativo
- Sombr – Back to Friends
- Gigi Perez – Sailor Song
- Imagine Dragons – Wake Up
- Lola Young – Messy
- MGK and Jelly Roll – Lonely Road
- The Marías – Back to Me
Mejor Video Rock
- Coldplay – All My Love
- Evanescence – Afterlife (From the Netflix Series Devil May Cry)
- Green Day – One Eyed Bastard
- Lenny Kravitz – Honey
- Linkin Park – The Emptiness Machine
- Twenty One Pilots – The Contract
Mejor Video Latino
- Shakira – Soltera
- Bad Bunny – Baile Inolvidable
- J Balvin – Río
- Karol G – Si Antes Te Hubiera Conocido
- Peso Pluma – La Patrulla
- Rauw Alejandro and Romeo Santos – Khé?
Mejor Video K-pop
- Lisa feat. Doja Cat and Raye – Born Again
- Aespa – Whiplash
- Jennie – Like Jennie
- Jimin – Who
- Jisoo– Earthquake
- Stray Kids – Chk Chk Boom
- Rosé – Toxic Till the End
Mejor Video Afrobeats
- Tyla – Push 2 Start
- Asake and Travis Scott – Active
- Burna Boy and Travis Scott – TaTaTa
- Moliy, Silent Addy, Skillibeng & Shenseea – Shake It to the Max (Fly)
- Rema – Baby (Is It a Crime)
- Tems and Asake – Get It Right
- Wizkid and Brent Faiyaz – Piece of My Heart
Mejor Video Country
- Megan Moroney – Am I Okay?
- Chris Stapleton – Think I'm in Love with You
- Cody Johnson and Carrie Underwood – I'm Gonna Love You
- Jelly Roll – Liar
- Lainey Wilson – 4x4xU
- Morgan Wallen – Smile
Mejor Video de Formato Largo
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead
- Bad Bunny – Debí Tirar Más Fotos (Short Film)
- Damiano David – Funny Little Stories
- Mac Miller – Balloonerism
- Miley Cyrus – Something Beautiful
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow
Video para el Bien
- Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess
- Burna Boy – Higher
- Doechii – Anxiety
- Eminem feat. Jelly Roll – Somebody Save Me
- Selena Gomez and Benny Blanco – Younger and Hotter Than Me
- Zach Hood feat. Sasha Alex Sloan – Sleepwalking
- Melanie Martinez – LEECHES
Mejor Grupo
- Blackpink
- Aespa
- All Time Low
- Backstreet Boys
- Coldplay
- Evanescence
- Fuerza Regida
- Grupo Frontera
- Imagine Dragons
- Jonas Brothers
- The Usos
- Katseye
- My Chemical Romance
- Seventeen
- Stray Kids
- The Marías
- Twenty One Pilots
Canción del Verano
- Tate McRae – Just Keep Watching
- Addison Rae – Headphones On
- Alex Warren – Ordinary
- Benson Boone – Mystical Magical
- BigXthaPlug junto a Bailey Zimmerman – All the Way
- Chappell Roan – The Subway
- Demi Lovato – Fast
- Doja Cat – Jealous Type
- Huntr/x: Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami – Golden
- Jessie Murph – Blue Strips
- Justin Bieber – Daisies
- Moliy, Silent Addy, Skillibeng y Shenseea – Shake It to the Max (Fly) (Remix)
- Morgan Wallen junto a Tate McRae – What I Want
- Ravyn Lenae junto a Rex Orange County – Love Me Not
- Sabrina Carpenter – Manchild
- Sombr – 12 to 12
Mejor Dirección
- Lady Gaga – Abracadabra (Dir: Gaga, Bethany Vargas y Parris Goebel)
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead (Dir: Christian Breslauer)
- Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess (Dir: Aidan Zamiri)
- Kendrick Lamar – Not Like Us (Dir: Dave Free y Kendrick Lamar)
- Rosé and Bruno Mars – Apt. (Dir: Bruno Mars y Daniel Ramos)
- Sabrina Carpenter – Manchild (Dir: Vania Heymann y Gal Muggia)
Mejor Dirección de Arte
- Lady Gaga – Abracadabra (Dir. arte: Wesley Goodrich)
- Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess (Dir. arte: Daniel Lane)
- Kendrick Lamar – Not Like Us (Dir. arte: Freyja Bardell)
- Lorde – Man of the Year (Dir. arte: Chad Keith y Jenny Lass)
- Miley Cyrus – End of the World (Dir. arte: David Meyer)
- Rosé and Bruno Mars – Apt. (Dir. arte: Elizabet Puksto)
Mejor Fotografía
- Kendrick Lamar – Not Like Us (DP: Xiaolong Liu)
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead (DP: Jeff Cronenweth)
- Ed Sheeran – Sapphire (DP: Nic Minns)
- Lady Gaga – Abracadabra (DP: Xiaolong Liu)
- Miley Cyrus – Easy Lover (DP: Benoît Debie)
- Sabrina Carpenter – Manchild (DP: Chris Ripley)
Mejor Edición
- Tate McRae – Just Keep Watching (Editores: William Town y Modern Post)
- Charli XCX feat. Billie Eilish – Guess (Editor: Neal Farmer)
- Ed Sheeran – Sapphire (Editor: Liam Pethick)
- Kendrick Lamar – Not Like Us (Editores: Chaz Smedley y Eddy Street Post)
- Lady Gaga – Abracadabra (Editora: Sofia Kerpan)
- Sabrina Carpenter – Manchild (Editores: Heymann, Muggia, Rondeau)
Mejor Coreografía
- Doechii – Anxiety (Coreógrafo: Robbie Blue)
- FKA Twigs – Eusexua (Coreógrafa: Zoi Tatopoulos)
- Kendrick Lamar – Not Like Us (Coreógrafa: Charm La'Donna)
- Lady Gaga – Abracadabra (Coreógrafa: Parris Goebel)
- Tyla – Push 2 Start (Coreógrafa: Lee-ché Janecke)
- Zara Larsson – Pretty Ugly (Coreógrafa: Zoi Tatopoulos)
Mejores Efectos Visuales
- Sabrina Carpenter – Manchild (VFX: Heymann y Tal Baltuch)
- Ariana Grande – Brighter Days Ahead (VFX: Mathematic)
- Lady Gaga – Abracadabra (VFX: Yeap Crew, Karikh, Eyth)
- Rosé and Bruno Mars – Apt. (VFX: Maksymilian Rafal Ojster)
- Tate McRae – Just Keep Watching (VFX: Daniel Saldivar y White Rhino VFX)
- The Weeknd – Hurry Up Tomorrow (VFX: Zeke Faust)