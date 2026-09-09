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Zumba en Lima 2026: fecha, lugar y entradas para show de dance fitness con Rodrigo Díaz, William Villaseñor y más estrellas internacionales

Con duración de más de cinco horas, esta fiesta fitness contará con la participación del reconocido bailarín chileno Rodrigo Díaz y destacados exponentes internacionales de Zumba.

Perú se prepara para 'Lima Se Mueve 2026: The Fitness Experience' este 11 de octubre en San Isidro, un evento masivo de Zumba que celebra sus 25 años.
Perú se prepara para 'Lima Se Mueve 2026: The Fitness Experience' este 11 de octubre en San Isidro, un evento masivo de Zumba que celebra sus 25 años.
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¡Perú está listo para vivir una jornada histórica llena de ritmo y energía! Este domingo 11 de octubre, la Explanada del Colegio Alfonso Ugarte, en San Isidro, será sede de 'Lima Se Mueve 2026: The Fitness Experience', un evento que promete convertirse en uno de los espectáculos de dance fitness más grandes realizados en el país.

La cita marcará un acontecimiento especial para los amantes del baile y la actividad física, ya que celebrará los 25 años de Zumba con una megaproducción de nivel internacional. A diferencia de una capacitación técnica o una jornada de certificación dirigida únicamente a instructores, este encuentro estará abierto a todo el público, desde quienes recién empiezan hasta los seguidores más apasionados de esta disciplina.

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Durante más de cinco horas consecutivas, los asistentes podrán disfrutar de música, baile, luces, energía y una puesta en escena preparada especialmente para convertir la jornada en una auténtica fiesta fitness.

PUEDES VER: Conciertos en Lima este fin de semana: artistas, fechas y dónde comprar entradas

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Rodrigo Díaz encabeza el cartel internacional

Una de las principales figuras de 'Lima Se Mueve 2026' será el reconocido bailarín, presentador y comunicador chileno Rodrigo Díaz, considerado uno de los grandes referentes de la danza y el fitness en Sudamérica.

Díaz alcanzó gran popularidad tras coronarse ganador del programa chileno 'Rojo Fama Contrafama' y cuenta con cerca de dos décadas de trayectoria como Zumba Educational Specialist (ZES) desde 2006. Su experiencia y presencia escénica lo han convertido en uno de los principales impulsores de la danza deportiva en el Cono Sur.

Su llegada a Lima promete una presentación cargada de ritmo, carisma y energía, convirtiéndose en uno de los momentos centrales del festival. Además, el evento reunirá a un destacado grupo de exponentes internacionales de Zumba.

William Villaseñor – México

Conocido dentro de la comunidad internacional como 'El Charro', William Villaseñor es uno de los Zumba Jammers más reconocidos de la escena mundial. Su participación en las Convenciones Mundiales de Zumba (ZINCON) realizadas en Orlando, Florida, lo ha consolidado como una de las figuras habituales de los principales encuentros de la disciplina.

A lo largo de su trayectoria ha llevado sus clases máster y presentaciones a más de 30 países de América, Europa y Asia. Su estilo se caracteriza por la intensidad, la agilidad y una marcada energía latina que le ha permitido construir una amplia comunidad de seguidores alrededor del mundo.

Edith González – Estados Unidos

Con más de 15 años de experiencia internacional, Edith González se ha posicionado como una de las instructoras y capacitadoras máster más reconocidas de la comunidad Zumba en México y Estados Unidos.

A lo largo de su carrera ha contribuido a la difusión de modalidades especializadas como Zumba Toning, Aqua Zumba y Zumba Sentao, destacando por su dominio técnico, musicalidad y capacidad para conectar con participantes de diferentes niveles. Su experiencia en escenarios y eventos multitudinarios la convierte en otra de las grandes atracciones que tendrá esta edición.

Flor Salgado – Argentina

Desde Argentina llegará Flor Salgado, destacada Zumba Jammer e influencer vinculada al movimiento fitness y al estilo de vida saludable en Sudamérica. Ha participado en eventos masivos y Jam Sessions desarrollados en Argentina, Uruguay y Chile, donde ha logrado conectar con miles de asistentes gracias a sus coreografías de alta intensidad y a la combinación de distintos ritmos latinos.

Su energía, dinamismo y carisma formarán parte de la propuesta internacional de 'Lima Se Mueve 2026: The Fitness Experience', una jornada diseñada para reunir a seguidores del baile, el ejercicio y la música en una celebración especial por los 25 años de Zumba.

'Lima Se Mueve 2026 – The Fitness Experience' está dirigido a todo el público en general (sin requisito de certificación ni experiencia previa). Se realizará el domingo 11 de octubre de 2026, a partir de las 9.00 a. m. en la explanada del Colegio Alfonso Ugarte (Av. Paseo de la República 3530, San Isidro). Las entradas ya se encuentran disponibles a través de AXESSPERU.COM.

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