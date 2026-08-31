Anuel AA, Beéle y más estrellas se unen por Halloween: conoce fecha, entradas y precios para el Reggaeton Lima Festival 7

Anuel AA, Beéle, Wisin y más harán vibrar el Estadio Nacional en el Reggaeton Lima Festival 7. Foto: Difusión

Anuel AA, Beéle, Wisin y más harán vibrar el Estadio Nacional en el Reggaeton Lima Festival 7. Foto: Difusión

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Una nueva noche multitudinaria se vivirá en Lima. El Reggaeton Lima Festival 7 se realizará el próximo 31 de octubre, desde las 8:00 p. m., en el Estadio Nacional, con una cartelera que reúne a figuras consagradas del género urbano y artistas de la nueva generación. Entre los nombres anunciados destacan Anuel AA, Beéle y más.

Las entradas estarán disponibles desde el viernes 4 de septiembre a las 10:00 a. m. mediante Teleticket. La organización también anunció una preventa con 30 % de descuento para quienes paguen con tarjetas BCP durante los días 4, 5 y 6 de septiembre.

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¿Cuándo es el Reggaeton Lima Festival 2026?

El Reggaeton Lima Festival 2026 está programado para el 31 de octubre, una fecha que permitirá al público celebrar Halloween con una propuesta centrada en la música urbana. El espectáculo comenzará a las 8:00 p. m.

La séptima edición busca reunir en una misma jornada a intérpretes que representan diferentes etapas del reggaetón. La programación combina referentes que marcaron la evolución del género con exponentes que actualmente mantienen presencia en la escena urbana y las plataformas digitales.

Además de los conciertos, el festival prepara una producción de gran formato con pantallas, efectos especiales, recursos audiovisuales y una ambientación inspirada en Halloween, elementos que formarán parte de la experiencia prevista para esta edición.

Precio de entradas para el Reggaeton Lima Festival 7

Las entradas para el Reggaeton Lima Festival 7 comenzarán a venderse el viernes 4 de septiembre a las 10:00 a. m. exclusivamente a través de Teleticket, según la información difundida por la organización.

La principal promoción anunciada corresponde a una preventa de 30 % de descuento pagando con tarjetas BCP. Este beneficio estará vigente durante el 4, 5 y 6 de septiembre. La fuente del anuncio no precisa los precios de cada zona ni el valor de las localidades después de la etapa promocional.

Por ello, quienes estén interesados en asistir deberán revisar la información disponible en Teleticket desde el inicio de la venta para conocer las categorías y tarifas que sean habilitadas para el espectáculo.

¿Dónde será el festival del Reggaeton por Halloween?

El Reggaeton Lima Festival 7 tendrá lugar en el Estadio Nacional de Lima, recinto elegido para recibir la séptima edición del evento. La cita está prevista para el 31 de octubre y contará con una puesta en escena diseñada especialmente para una jornada de Halloween.

Uno de los principales atractivos anunciados será el espectáculo de Jowell & Randy, quienes presentarán un show 3D que combinará música, tecnología y recursos visuales. El dúo puertorriqueño, conocido por varios clásicos del reggaetón, llevará una propuesta preparada especialmente para esta presentación.

El festival también tendrá un espacio dedicado a los seguidores del sonido clásico. La Casa del Reggaetón Old School reunirá a DJ Warner, DJ Rafi Mercenario, DJ Nelson y DJ Motion, además de contemplar artistas y activaciones especiales durante la jornada.

Artistas confirmados para el Reggaeton Lima Festival 7

La cartelera anunciada para esta edición reúne nombres de distintas generaciones del género urbano. Anuel AA será uno de los principales representantes de la escena contemporánea, mientras que Beéle aportará una propuesta vinculada con la nueva generación de artistas latinos.

El listado confirmado hasta ahora está integrado por:

Anuel AA

Beéle

Wisin

Jowell & Randy

Lunay

J Álvarez

Alexis & Fido

La organización adelantó que todavía se anunciarán nuevos artistas y sorpresas, por lo que la programación podría ampliarse antes de la fecha del espectáculo. La combinación de figuras históricas y nombres actuales es uno de los ejes de esta séptima edición.



