The Jacksons llega al Perú para su concierto el 15 de diciembre. Foto: composición LR/difusión

The Jacksons llega al Perú para su concierto el 15 de diciembre. Foto: composición LR/difusión

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The Jacksons, agrupación que inició su historia como The Jackson 5 y marcó los primeros años de la carrera de Michael Jackson, llegará por primera vez a Lima. El grupo se presentará en Costa 21, San Miguel, donde Jackie Jackson y Marlon Jackson revivirán algunos de los grandes clásicos de su trayectoria.

Los fans podrán cantar y bailar los éxitos que forman parte de la memoria musical de millones de personas. El público podrá disfrutar en vivo de canciones como 'ABC', 'I Want You Back', 'I’ll Be There', 'The Love You Save' y 'Can You Feel It'.

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¿Cuándo y dónde será el concierto de The Jacksons en Lima?

The Jacksons se presentarán el 15 de diciembre de 2026 en Costa 21, ubicado en San Miguel. El espectáculo tendrá como protagonistas a Jackie Jackson y Marlon Jackson, integrantes originales de la agrupación que comenzó su recorrido artístico como The Jackson 5 a finales de los años 60.

The Jacksons. Foto: Teleticket

¿Cuánto cuestan las entradas para The Jacksons Perú 2026?

Los precios de las entradas para el concierto de The Jacksons varían según la zona. Durante la preventa, del 7 al 11 de septiembre, los precios son los siguientes:

Zona Preventa

7 al 11 de septiembre Venta general

12 de septiembre al 15 de diciembre Jackson Welcome Drink (acceso prioritario + welcome drink) S/ 495 S/605 Zona Jackson S/405 S/495 Zona ABC S/315 S/385 Zona General (Stand up) S/162 S/198

¿Dónde comprar entradas para The Jacksons en Lima?

Las entradas para el esperado concierto de The Jacksons en Perú se encuentran disponibles a través de Teleticket desde el lunes 7 de septiembre.

La etapa de preventa continuará hasta el 11 de septiembre o hasta agotar stock; posteriormente se aplicarán los precios correspondientes a la venta general.