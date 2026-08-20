HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2
Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2     Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2     Terremoto en Ayacucho: sismo de magnitud 7,2     
Entretenimiento

Cochinola 2026 en Perú: artistas confirmados, fecha, entradas y lo que debes saber del festival de reggaetón

El festival Cochinola 2026, el evento de reggaetón más grande del país, regresa con su 11.ª edición. Artistas como Nicky Jam y Wisin lideran el cartel oficial del evento.

Quedan pocas entradas para Cochinola 2026.
Quedan pocas entradas para Cochinola 2026. | Foto: Instagram
Escuchar
Resumen
Compartir

Cochinola, el festival de reggaetón más grande del país, regresa en 2026 con su edición número 11 y un cartel que promete una noche inolvidable. Nicky Jam, Wisin y el dúo Ángel & Khriz encabezan la cita titulada ‘El Regreso a la Tierra Prometida’, que busca reunir a distintas generaciones en torno a los clásicos del género urbano.

La expectativa crece entre los seguidores, pues Cochinola no solo se ha consolidado como un concierto, sino como una experiencia integral que combina música, escenografía, efectos visuales y activaciones de marcas.

TE RECOMENDAMOS

Así fue el PRECISO MOMENTO del TERREMOTO de 7,4 en COLOMBIA #LR

PUEDES VER: Suite presidencial y masajista personal: los lujosos pedidos de Romeo Santos para su show en Lima

lr.pe

¿Cuándo y dónde será el festival Cochinola 2026?

La producción confirmó que Cochinola 2026 se realizará el sábado 22 de agosto en el Centro Cultural Deportivo Lima, en Chorrillos. El recinto será el escenario de una jornada que busca revivir la época dorada del reguetón y demostrar que el género sigue teniendo una enorme legión de seguidores en el país.

Cochinola 2026: precios y entradas

Las entradas de Cochinola 2026 se venden exclusivamente en Joinnus.com. Estas son las zonas que quedan disponibles, según la web de la ticketera:

  • ZONA FRONT STAGE: S/590,00
  • ZONA TEMPLARIA Preventa 2: S/365,00
  • ZONA BOMBO: S/285,00.

El ingreso será únicamente para mayores de edad y las entradas son personales e intransferibles, vinculadas al DNI registrado.

Artistas de Cochinola 2026 saludan a sus fans en Perú

En medio de la expectativa por la celebración de Cochinola 2026, los artistas elevan las expectativas de sus fans con mensajes cargados de anticipación. Nicky Jam adelantó su llegada con un mensaje dirigido a sus seguidores peruanos: “Mi gente de Perú, este 22 vamos a estar en Lima, rompiendo y cantando lo mejor de mis éxitos. Ya lo saben”. Con más de dos décadas de trayectoria, repasará temas como ‘Hasta el Amanecer’, ‘X’ y ‘Travesuras’.

Wisin también envió un saludo especial: “Hola, mi gente de Perú. Los invito a celebrar 11 años de Cochinola. Lo vamos a pasar muy bien. Los quiero”. Su participación asegura un repaso por los éxitos que marcaron la evolución del reguetón y que aún mantienen vigencia en las pistas de baile.

Por su parte, Ángel & Khriz celebran 25 años de carrera y llegarán a Lima para interpretar clásicos como ‘Ven Báilalo’, ‘Na de Na’ y ‘Carita de Ángel’, himnos que siguen siendo coreados por distintas generaciones.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Aterciopelados Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en el Centro de Convenciones Leguía

Aterciopelados Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en el Centro de Convenciones Leguía

LEER MÁS
Suite presidencial y masajista personal: los lujosos pedidos de Romeo Santos para su show en Lima

Suite presidencial y masajista personal: los lujosos pedidos de Romeo Santos para su show en Lima

LEER MÁS
De La Rose regresa a Lima con 'Tu vaquerita reggaetonera tour': fecha, venta de entradas y precios para su concierto en Costa 21

De La Rose regresa a Lima con 'Tu vaquerita reggaetonera tour': fecha, venta de entradas y precios para su concierto en Costa 21

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Expareja de Marcelo Tinelli sorprende al contar detalle íntimo de su relación, pero el polígrafo la deja en evidencia: “Mintió”

Expareja de Marcelo Tinelli sorprende al contar detalle íntimo de su relación, pero el polígrafo la deja en evidencia: “Mintió”

LEER MÁS
Aterciopelados Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en el Centro de Convenciones Leguía

Aterciopelados Perú 2026: fecha, venta de entradas, precios para su concierto en el Centro de Convenciones Leguía

LEER MÁS
Rubén Blades regresa a Lima con su tour de despedida ‘Fotografías’: fecha, lugar y precios de entradas de su último concierto en Perú

Rubén Blades regresa a Lima con su tour de despedida ‘Fotografías’: fecha, lugar y precios de entradas de su último concierto en Perú

LEER MÁS
El radical cambio en la vida Krayg Peña en España tras abandonar el Perú y por qué no regresa a Venezuela

El radical cambio en la vida Krayg Peña en España tras abandonar el Perú y por qué no regresa a Venezuela

LEER MÁS
¿Quién es Paul Michael, el cantante de Combinación de La Habana que fue ampayado besándose con Pamela López?

¿Quién es Paul Michael, el cantante de Combinación de La Habana que fue ampayado besándose con Pamela López?

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Entretenimiento

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025