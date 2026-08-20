Cochinola 2026 en Perú: artistas confirmados, fecha, entradas y lo que debes saber del festival de reggaetón

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Cochinola, el festival de reggaetón más grande del país, regresa en 2026 con su edición número 11 y un cartel que promete una noche inolvidable. Nicky Jam, Wisin y el dúo Ángel & Khriz encabezan la cita titulada ‘El Regreso a la Tierra Prometida’, que busca reunir a distintas generaciones en torno a los clásicos del género urbano.

La expectativa crece entre los seguidores, pues Cochinola no solo se ha consolidado como un concierto, sino como una experiencia integral que combina música, escenografía, efectos visuales y activaciones de marcas.

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¿Cuándo y dónde será el festival Cochinola 2026?

La producción confirmó que Cochinola 2026 se realizará el sábado 22 de agosto en el Centro Cultural Deportivo Lima, en Chorrillos. El recinto será el escenario de una jornada que busca revivir la época dorada del reguetón y demostrar que el género sigue teniendo una enorme legión de seguidores en el país.

Cochinola 2026: precios y entradas

Las entradas de Cochinola 2026 se venden exclusivamente en Joinnus.com. Estas son las zonas que quedan disponibles, según la web de la ticketera:

ZONA FRONT STAGE: S/590,00

ZONA TEMPLARIA Preventa 2: S/365,00

ZONA BOMBO: S/285,00.

El ingreso será únicamente para mayores de edad y las entradas son personales e intransferibles, vinculadas al DNI registrado.

Artistas de Cochinola 2026 saludan a sus fans en Perú

En medio de la expectativa por la celebración de Cochinola 2026, los artistas elevan las expectativas de sus fans con mensajes cargados de anticipación. Nicky Jam adelantó su llegada con un mensaje dirigido a sus seguidores peruanos: “Mi gente de Perú, este 22 vamos a estar en Lima, rompiendo y cantando lo mejor de mis éxitos. Ya lo saben”. Con más de dos décadas de trayectoria, repasará temas como ‘Hasta el Amanecer’, ‘X’ y ‘Travesuras’.

Wisin también envió un saludo especial: “Hola, mi gente de Perú. Los invito a celebrar 11 años de Cochinola. Lo vamos a pasar muy bien. Los quiero”. Su participación asegura un repaso por los éxitos que marcaron la evolución del reguetón y que aún mantienen vigencia en las pistas de baile.

Por su parte, Ángel & Khriz celebran 25 años de carrera y llegarán a Lima para interpretar clásicos como ‘Ven Báilalo’, ‘Na de Na’ y ‘Carita de Ángel’, himnos que siguen siendo coreados por distintas generaciones.