Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Después de años de expectativa por parte de sus seguidores, La Oreja de Van Gogh regresará a Perú con una noticia que ha emocionado a todo el continente: la mítica banda española llegará a Lima con su formación original, encabezada por Amaia Montero. El grupo se reencontrará con el público peruano y revivirá los éxitos que la convirtieron en una de las agrupaciones más influyentes de la música en español.

El esperado concierto se realizará el 14 de marzo de 2027, en Costa 21, en el distrito de San Miguel, y formará parte de la exitosa gira internacional 'Tantas cosas que contar tour 2026', un recorrido que ha conquistado al público español con funciones agotadas y una extraordinaria acogida, consolidando el esperado regreso de la banda a los escenarios junto a su vocalista original.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

¿Cómo comprar entradas en preventa para el concierto de La Oreja de Van Gogh en Lima 2027?

Las entradas para el concierto de La Oreja de Van Gogh este 14 de marzo de 2027 en Costa 21 estarán disponibles en preventa los días 4 y 5 de agosto de este año, desde las 10.00 a. m., a través de Teleticket. Los clientes que paguen con tarjetas Interbank podrán acceder a hasta un 15% de descuento durante esta etapa de venta.

Con un legado que ha trascendido generaciones y el esperado regreso de su formación original, La Oreja de Van Gogh se prepara para ofrecer uno de los conciertos más importantes y esperados de 2027 en el Perú, reafirmando el lugar privilegiado que ocupa dentro de la historia de la música en español.

¿Qué canciones tocaría La Oreja de Van Gogh en su concierto en Lima 2027?

La Oreja de Van Gogh forma parte de la banda sonora de millones de personas alrededor del mundo. Por esa razón, en su concierto en Lima 2027 tocarían sus mejores éxitos como 'Rosas', 'Puedes Contar Conmigo', 'La Playa', '20 de enero', 'Cuídate', 'París', 'Muñeca de Trapo', 'Deseos de Cosas Imposibles', 'Jueves', 'El Último Vals', 'Cometas por el Cielo' e 'Inmortal'.

Como parte de esta nueva etapa, la agrupación presentó el sencillo 'Todos estamos bailando la misma canción', el primer tema inédito grabado con Amaia Montero tras casi veinte años de separación. La canción ha tenido una gran acogida entre el público y simboliza el inicio de un nuevo capítulo para una banda que continúa escribiendo su historia sin perder la esencia que la convirtió en un fenómeno internacional.

Este tour representa mucho más que una serie de conciertos. Es el reencuentro definitivo entre la banda y Amaia Montero, cuya voz marcó una época y contribuyó a convertir a La Oreja de Van Gogh en un referente indiscutible del pop contemporáneo. Su regreso ha sido recibido con entusiasmo por millones de seguidores que esperaron durante casi dos décadas volver a verla interpretar los éxitos que acompañaron la vida de toda una generación.