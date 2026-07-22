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Cantante Marc Anthony se convierte en padre por octava vez a sus 57 años junto a su esposa de 27: “Qué bendición”

Marc Anthony y su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, anunciaron el nacimiento de Myla, su segunda hija en común

Marc Anthony es considerado uno de los mejores cantantes del continente. Foto: Composición LR/Instagram
Marc Anthony es considerado uno de los mejores cantantes del continente. Foto: Composición LR/Instagram
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La familia de Marc Anthony sigue creciendo. El intérprete de salsa y su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, anunciaron con emoción el nacimiento de su segunda hija en común, una bebé a la que llamaron Myla.

La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde publicaron una tierna fotografía familiar. En la imagen también aparece Marco, el hijo mayor de la pareja, de dos años, sosteniendo en brazos a su hermana recién nacida. "Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa Myla. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes", expresaron.

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¿Quiénes son los hijos de Marc Anthony y sus madres?

La llegada de Myla convirtió a Marc Anthony en padre por octava vez. A lo largo de los años, el cantante ha formado una gran familia junto a distintas parejas y hoy sus hijos tienen edades que van desde un bebé recién nacido hasta adultos.

Su primogénita es Arianna, de 32 años, y también es padre de Chase, de 36 años, ambos nacidos durante su relación con Debbie Rosado. Posteriormente tuvo a Cristian, de 25 años, y Ryan, de 22 años, junto a la ex Miss Universo Dayanara Torres.

Durante su matrimonio con Jennifer López nacieron los gemelos Emme y Maximilian, de 18 años. Finalmente, con su esposa Nadia Ferreira tuvo a Marco, de dos años, y ahora le dio la bienvenida a Myla, la nueva integrante de la familia.

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Así anunció Marc Anthony que agrandaría su familia

Meses antes del nacimiento de Myla, Marc Anthony y Nadia Ferreira ya habían emocionado a sus seguidores al revelar que estaban esperando otro bebé. La noticia coincidió con una fecha muy especial para la pareja: su tercer aniversario de matrimonio, celebrado el 28 de enero.

En aquella ocasión, ambos compartieron un mensaje en redes sociales en el que expresaron su felicidad por la nueva etapa que estaban por vivir. "¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser un hermano mayor", escribieron.

Tiempo después, la pareja confirmó que el bebé sería una niña. Para anunciar el sexo de su hija, realizaron una sesión fotográfica en la que aparecieron vestidos de azul, mientras Nadia Ferreira sostenía unos diminutos zapatos de color rosa, detalle con el que anunciaron que una nueva integrante llegaría a la familia.

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