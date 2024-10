Andrés Hurtado, conocido popularmente como Chibolín, ha estado envuelto en varias controversias recientemente. Actualmente, se enfrenta a investigaciones por los presuntos delitos como tráfico de influencias, cohecho y lavado de activos. Estas pesquisas se centran en su presunta participación como intermediario en la devolución de bienes incautados, como barras de oro, y en su conexión con altos funcionarios, incluidos fiscales y jueces. Además, se le ha relacionado con grandes sumas de dinero que presuntamente habrían sido ofrecidas para influir en decisiones judiciales.

Hurtado ha defendido su inocencia y alegó tener problemas de salud mental, como el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), para explicar su falta de organización financiera y ciertos comportamientos. A pesar de esto, psicólogos han cuestionado si su conducta está realmente relacionada con este trastorno. En medio de estas acusaciones, anunció su retiro temporal de la televisión mientras enfrenta las investigaciones legales. Recientemente, en el programa de Latina Noticias se presentaron nuevas declaraciones de la Fiscalía sobre el conocido Chibolín.

Andrés Hurtado, ‘Chibolín’, se defiende ante la Fiscalía: “Lo que me imputan es falso”

El 25 de septiembre de 2024, el animador de televisión Andrés Hurtado, conocido como Chibolín, fue interrogado por la Fiscalía sobre los cargos que enfrenta. En respuesta, Hurtado manifestó que no tiene conocimiento de lo que se le está imputando. “Juro que no sé de qué me está hablando acerca de ese tema, señor fiscal. No sé quién es Jimmy Pflücker. Lo que me imputan es falso totalmente. Bajo juramento le digo que es falso", aseguró.

A través de un informe de 'Punto final', se obtuvo acceso al acta de declaración de Andrés Avelino Hurtado Grados, quien intenta explicar la procedencia de su dinero. En su declaración, Hurtado indicó que es conductor del programa 'Sábado con Andrés' desde hace 10 años y que realiza presentaciones artísticas en todo el Perú. “Soy conductor del programa ‘Sábado con Andrés’ desde hace 10 años y presentaciones artísticas en todo el Perú. Por el programa de ‘Sábado con Andrés’ es variable", relató.

Andrés Hurtado revela ingresos variables de su programa y tarifas de shows

En este sentido, precisó que los ingresos del programa son variables: "Pueden ser S/.100.00 soles mensuales a veves s/.50.000 soles y otras veces un poco menos, depende de las campañas en las que los auspiciadores contratan con el programa”.

Respecto a sus presentaciones artísticas, el animador señaló que cobra dependiendo de la empresa que contrata sus servicios. “Podía llegar a cobrar S/25.000 por 40 minutos de show. Yo cobro un poco más por caracterización, que ya no hago. Pero, cuando me pagan bien, sí lo hago y por eso aproximadamente cobre $.10.000 dólares americanos, en provincia, ya que en Lima no hago esos eventos”, añadió.

Andrés Hurtado asegura que no tiene cuentas bancarias: "No soy sujeto a crédito"

Al ser cuestionado sobre si tiene cuentas bancarias personales y mancomunadas, el ex presentador de Panamericana Televisión afirmó que no posee ninguna, ya que “no soy sujeto a crédito”. También comentó que recuerda haber sacado una tarjeta de débito hace aproximadamente ocho meses, aunque no recuerda la entidad bancaria.

“No creo, no tengo ni personal ni mancomunadas, porque yo no soy sujeto a crédito. Tampoco tengo cuentas bancarias en entidades internacionales. Me acuerdo de que he sacado una tarjeta de débito, pero no recuerdo la entidad bancaria, pero ha sido hace como 8 meses", acotó.

En cuanto a la forma de pago de sus cuentas de arrendamiento y servicios básicos, el ex bailarín precisó que “siempre han sido con depósito bancario y me lo pagaba la señorita de asistente de contabilidad”, todo ha sido bancarizado, mi arrendamiento también era pagado con depósito bancario". Finalmente, sobre su vinculación con empresas, Hurtado detalló que “sí soy socio de dos o tres empresas”, aunque no especificó cuáles.

