‘Borra la tristeza, calma la amargura…’. Son las 12:22 de la madrugada y, a ritmo de ‘Por una cabeza’ de Carlos Gardel, Patricio Sardelli se despide del público mientras Gastón levanta el brazo derecho y Guido besa el escenario del Costa 21, en Lima. Para el vocalista principal de Airbag, este género lo traslada a su niñez, cuando a los tres años lo llevaron a un programa de televisión donde lo bautizaron como ‘El Maradona del tango’ y recibió una guitarra que le cambiaría la vida.

Los miles de seguidores, con pañuelos en la cabeza o el cuello, se reunieron desde temprano en la Costa Verde. Había un ambiente que mezclaba nostalgia, ansiedad y energía. Cada uno con su propia historia, con su tema favorito que lo acercó al trío argentino de hard rock y rock alternativo.

Concierto de Airbag en Lima. Fuente: Bizarro

Repertorio completo

Este viaje musical en Lima comenzó la noche del 22 de noviembre, duró casi tres horas y tuvo 34 temas que recorrieron la mayoría de los ocho álbumes de la banda nacida en un garaje de Don Torcuato, en Buenos Aires, a finales de los noventa.

Los acordes de ‘Jinetes cromados’ abrieron la noche con una descarga de energía. Le siguieron ‘Anarquía En Buenos Aires’, ‘Perdido’ y ‘Vivamos el momento’.

El amor y el desamor están presentes y, con esa mezcla que fusiona muchas influencias en Aribag, Patricio toma el micro. ‘Todas las noches, caigo en el mismo ritual, sufro de insomnio siempre que no estás acá’. Es la letra de ‘Noches de insomnio’, que vio la luz en 2013 con el quinto álbum ‘Libertad’.

Interpretó ‘No confíes en tu suerte’, donde expresa un anhelo o resignación porque ‘hay un ángel para mí que me espera en el final’.

Concierto de Airbag en Lima. Fuente: Bizarro

Unieron sus voces

Como si leyera a su público, ‘Pato’ Sardelli mantuvo la conexión con ‘Pensamientos’. La gente cantaba en coro ‘esperaba que me digas lo que nos va a pasar, si pudiera mataría por verte una vez más’.

La noche siguió con ‘Por eso nadie recordará tu nombre’, ‘Extrañas intenciones’ donde todo ha sido en vano y ‘Corazón lunático’ con una eficaz dosis de adrenalina.

Concierto de Airbag en Lima. Fuente: Erwin Valenzuela / La República

‘No me arrepiento de nada contigo, contigo me muero, contigo revivo’. Todos cantan las contradicciones del corazón con este tema del octavo álbum ‘El Club de la Pelea’ y uno de los que tiene más reproducciones: ‘Nunca lo olvides’.

Una nueva descarga de energía rockera se apodera de Perú con ‘Huracán’. La puesta en escena tiene a los hermanos Sardelli con máscaras de calaveras. Abajo, empieza el pogo, los gritos y la descarga.

Prosiguieron 'Díaz días después', 'Verte de cerca', crítica al poder con 'El hombre puerco' y 'Motor enfermo', donde nuevamente se instaló el desenfreno con una réplica de Frankenstein en el escenario.

Luego de 'Irme lejos' fue el turno de 'Cae el sol', otro hit esperado por el público: yo quiero verte sonreír y que no tengas que mentir.

La velada continuó con un vaivén de emociones. 'Cuchillos Guantanamera' y 'Bajos instintos'.

Concierto de Airbag en Lima. Fuente: Erwin Valenzuela / La República

The Beatles y Zambo Cavero

Aquí hubo un guiño al pasado. Patricio hizo un solo de guitarra con ‘Yesterday’ de The Beatles, uno de los grupos que versionaban en sus orígenes, al igual que con Chuck Berry y Creedence. De hecho, como banda nacieron con el nombre Los nietos de Chuck. Eran tres hermanos que se refugiaban en la música.

Tocaban en bares y eran felices. Tras unos años, en 2004, llegó su primer álbum (‘Airbag’) y con él su primer premio: Mejor Artista Nuevo Sur en los MTV Awards. Dos años más tarde, Blanco y Negro los consolidó. En 2008, ‘Una hora a Tokyo’ les valió dos nominaciones a los Latin Grammy.

En sus inicios, no se imaginaban lo logrado este 2025: hacer varios sold out en el gigantesco estadio de River Plate, reuniendo a miles de personas.

De inmediato, se escuchó el emotivo ‘Contigo Perú’, uno de nuestros himnos musicales escritos por Augusto Polo Campos e interpretado por Arturo ‘Zambo’ Cavero con el magistral acompañamiento de Óscar Avilés.

Concierto de Airbag en Lima. Fuente: Erwin Valenzuela / La República

Homenaje a Gardel

Tocaron 'Cicatrices', 'Apocalipsis confort', 'Gran encuentro' y 'Culpables', tras lo cual nuevamente hubo tango en el Costa 21 con ‘Volver’ de Carlos Gardel.

'Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado (...) estoy arrepentido y me gana la nostalgia'. Es la confesión que hace Patricio en 'Por mil noches', uno de los éxitos de su quinto álbum. La letra retumbó en todas las gargantas como un pacto. Un pacto para seguir. Para cantar incluso cuando duele.

El tramo final de la noche, con la brisa del circuito de playas cubriendo al público, se dio con 'Colombiana', un tributo a Bob Marley con ‘Is this love’, 'Como un diamante' y tuvo su pico de potencia con 'Kalashnikov', una referencia a la violencia y uso indiscriminado de armas. Saltos, gritos, brazos que querían tocar el cielo.

Llegó ‘Solo aquí' con Guido llevando una dulzura rasposa que hizo que los abrazos se volvieran más largos, que los solitarios cerraran los ojos. Fue el preámbulo de la despedida.

Patricio, Guido y Gastón retomaron el tango que los une a su tierra y a su abuela Porota, quien partió este año, pero los une desde la eternidad. 'Borra la tristeza, calma la amargura', cantaron. Y así se fueron los fans de Airbag, con una sonrisa desde el corazón. La despedida se volvió un abrazo colectivo que nadie quería soltar. Trajeron a Lima no solo un show, sino su historia entera: sus premios, sus heridas, sus victorias, sus canciones, su familia.