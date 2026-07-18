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China confirmó el descubrimiento de 1.440 toneladas de oro en la provincia de Liaoning, una reserva que supera los 166.000 millones de euros al valor actual del oro. El yacimiento Dadonggou es el mayor hallazgo aurífero desde 1949, y uno de los más importantes a nivel mundial en términos de volumen.

El proyecto estuvo a cargo del Grupo Geológico y Minero de Liaoning, que desplegó a cerca de mil profesionales para completar el estudio y la exploración en apenas 15 meses. El Ministerio de Recursos Naturales de China calificó el yacimiento como ultragrande y de baja ley, lo que indica una concentración media de 0,56 gramos de oro por tonelada de mineral extraído.

El hallazgo del yacimiento Dadonggou

El yacimiento Dadonggou se ubica en el este de Liaoning, aunque las autoridades no revelaron su localización exacta por motivos estratégicos. De acuerdo con datos oficiales, el sitio alberga 2.586 millones de toneladas de mineral; su pureza de cero coma 0,56 gramos se traduce en 1.444 toneladas de oro. Esta información ya pasó la evaluación económica para una explotación futura.

Según el Ministerio chino, la investigación incluyó estudios del subsuelo y análisis avanzados de las vetas. Este hallazgo se suma a una serie de descubrimientos importantes que China realizó en los últimos años, como el yacimiento de 1.000 toneladas en Hunan y otro de 40 toneladas en Gansu, ambos registrados en 2024.

La demanda y el precio del oro aumentaron

El descubrimiento llega en un contexto de creciente interés por el oro a nivel global. Solo en 2024, el precio del metal aumentó más de 50%, impulsado por la incertidumbre económica, la inflación y las compras de bancos centrales en economías emergentes. En este escenario, el oro se consolidó como un activo refugio para preservar valor ante la volatilidad de los mercados.

China no solo incrementó su producción, alcanzando 377,24 toneladas en 2024, sino que también registró un fuerte aumento en el consumo interno. De acuerdo con datos oficiales, la demanda nacional llegó a 985,31 toneladas, con un crecimiento del 24% en la compra de lingotes y monedas. Esta tendencia refleja el interés de la clase media china por proteger su patrimonio en medio de un panorama económico incierto.