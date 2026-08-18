Río Roma regresa a Perú para celebrar 15 años de carrera artística con un emotivo concierto el 24 de octubre de 2026 en Costa 21, donde compartirán sus grandes éxitos. Foto: difusión.

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El dúo mexicano Río Roma volverá al Perú para celebrar sus 15 años de carrera artística junto a sus seguidores. José Luis y Raúl Roma se reencontrarán con el público peruano el próximo 24 de octubre de 2026 en Costa 21, donde ofrecerán un concierto cargado de romanticismo, recuerdos y los temas más destacados de su trayectoria.

Los hermanos Roma han construido una reconocida carrera dentro del pop romántico en español, posicionándose como una de las agrupaciones mexicanas más representativas del género. Durante estos 15 años, sus canciones han musicalizado historias de amor y desamor, además de momentos especiales para varias generaciones de seguidores en distintos países.

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Río Roma interpretará sus grandes éxitos en Lima

Para su presentación en Lima, Río Roma incluirá en su repertorio conocidos temas como 'Me cambiaste la vida', 'Mi persona favorita', 'Te quiero mucho, mucho', 'Todavía no te olvido' y 'Caminar de tu mano', entre otros éxitos. Gracias a sus letras emotivas y melodías románticas, el dúo se ha convertido en uno de los nombres más reconocidos del pop latinoamericano.

El concierto marcará un nuevo reencuentro entre José Luis y Raúl Roma y sus fanáticos peruanos, quienes podrán realizar un recorrido musical por las canciones que han definido la historia del dúo desde sus inicios hasta la actualidad.

La preventa de entradas se realizará los días 21 y 22 de agosto mediante Teleticket y contará con un 15% de descuento para quienes paguen con tarjetas Falabella, beneficio disponible hasta agotar stock. De esta manera, Río Roma regresará a Lima para festejar 15 años de música con un espectáculo dedicado a sus grandes éxitos y a las historias de amor que han caracterizado su propuesta artística.