Turista extranjero gasta US$1.232 y permanece 10 noches en Perú: ¿qué destinos visita más?

El 98% de los visitantes realizó actividades gastronómicas, mientras que el 96% participó en actividades culturales. | Composición LR/IA

El 98% de los visitantes realizó actividades gastronómicas, mientras que el 96% participó en actividades culturales. | Composición LR/IA

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El turista extranjero que visitó el Perú en 2025 gastó en promedio US$1.232 durante su estadía y permaneció 10 noches, sin considerar los boletos aéreos internacionales, de acuerdo con el Perfil del Turista Extranjero 2025 elaborado por la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) y permite observar un aspecto menos visible de la recuperación del turismo: aunque el número de visitantes todavía está por debajo del nivel previo a la pandemia, el gasto generado por quienes llegan al país ya supera los registros de 2019.

El estudio muestra que el visitante internacional no necesariamente llega con un itinerario cerrado con mucha anticipación. El 84% compró los servicios de su viaje con menos de cuatro meses de antelación y el 67% contrató cada servicio por separado. Este comportamiento tiene implicancias para hoteles, restaurantes, agencias, transporte y operadores turísticos, que compiten por captar una parte del presupuesto del viajero incluso después de que este decidió visitar el Perú.

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PromPerú reporta que, al cierre de 2025, las divisas generadas por los viajes al país se ubicaron 14% por encima del nivel de 2019, mientras que los arribos internacionales todavía representaban el 78% de aquel año. La diferencia plantea una lectura distinta sobre la recuperación: el turismo aún no recupera completamente su volumen, pero los visitantes que llegan están dejando más recursos en la economía.

El indicador resulta especialmente relevante para una actividad cuyo impacto no se concentra únicamente en los establecimientos turísticos. El dinero que gasta un extranjero durante sus 10 noches puede terminar en restaurantes, comercios, servicios de transporte, entradas a atractivos, artesanías y otros negocios vinculados directa o indirectamente con el turismo.

Lima sigue siendo el principal punto de concentración

La distribución de los visitantes continúa siendo uno de los principales problemas para ampliar el impacto económico del turismo. Lima concentra el 79% de las visitas, mientras que Cusco alcanza el 37%. Luego aparecen Tacna (17%), Ica (15%), Arequipa (12%) y Puno (10%).

Las cifras muestran el peso que mantienen los destinos tradicionales. Lima concentra buena parte de los servicios asociados a la llegada internacional, mientras Cusco continúa funcionando como uno de los principales motores del turismo cultural del país.

El desafío está en conseguir que una mayor proporción del gasto se desplace hacia otros territorios. No basta con que el visitante llegue al Perú: para los negocios de las regiones resulta determinante que permanezca, consuma y agregue nuevos destinos a su recorrido.

En esa disputa también entran actividades vinculadas con naturaleza, aventura, bienestar y turismo comunitario. El propio perfil del visitante muestra que existe demanda por experiencias distintas a las de los circuitos tradicionales, aunque convertir ese interés en mayor gasto regional requiere infraestructura, conectividad y servicios capaces de sostener una estadía más larga.

Gastronomía: casi todos los visitantes tienen contacto con ella

La gastronomía aparece como la actividad con mayor participación entre los turistas extranjeros. El 98% realizó actividades gastronómicas, mientras que el 96% participó en actividades culturales. Las compras alcanzaron al 87% de los visitantes y el entretenimiento al 76%.

La naturaleza estuvo presente en el 52% de los viajes y las actividades de aventura en el 46%.

En la práctica, esto significa que la experiencia gastronómica no está limitada a restaurantes de alta gama. Entre las actividades identificadas destacan las visitas a restaurantes regionales, mientras que en las compras aparecen recuerdos de viaje, artesanías y productos de alpaca.

El dato también ayuda a entender por qué el turismo puede generar movimiento en sectores que no son exclusivamente turísticos. Un visitante que come, compra artesanía, utiliza transporte local y paga por actividades culturales distribuye su gasto entre distintos negocios.

Vacaciones son el principal motivo de viaje

Las vacaciones explicaron el 65% de las llegadas, muy por encima de los viajes por negocios, que representaron el 17%, y de las visitas a familiares y amigos, con el 13%.

En cuanto a la forma de viajar, el 40% de los turistas llegó solo. Otro 24% lo hizo acompañado de amigos o familiares sin niños y 23% viajó en pareja.

Estos datos dibujan un mercado en el que una parte importante de los visitantes toma decisiones de consumo de manera individual o en grupos pequeños. También ayudan a explicar el crecimiento de la contratación separada de servicios: vuelos, alojamiento, transporte y actividades pueden adquirirse en momentos diferentes y mediante distintos canales.

El comportamiento coincide con la transformación que ha experimentado la compra de viajes. El turista extranjero tiene más herramientas para comparar precios y organizar su recorrido por cuenta propia, lo que reduce la dependencia de los paquetes tradicionales.

Chile y Estados Unidos lideran los mercados emisores

Por países de procedencia, Chile y Estados Unidos se mantienen como los principales mercados emisores, seguidos por Ecuador, Brasil, Bolivia y Colombia. España aparece como el principal mercado europeo dentro de los diez primeros.

La composición del mercado también importa para el negocio turístico. La cercanía geográfica convierte a varios países sudamericanos en fuentes relevantes de visitantes, mientras que Estados Unidos mantiene un peso importante entre los mercados de larga distancia.

Más que una recuperación completa, las cifras muestran un sector todavía en proceso de recomposición. El país recibe menos turistas que antes de la pandemia, pero cada visitante genera un gasto promedio que contribuye a que las divisas ya hayan superado el nivel de 2019.

La pregunta económica queda abierta en las regiones que todavía captan una proporción menor de ese gasto. Con una permanencia promedio de 10 noches, el margen no está solamente en atraer al turista que llega al Perú, sino en lograr que esas noches incluyan más destinos, más servicios locales y más consumo fuera de los circuitos que ya concentran la demanda.