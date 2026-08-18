HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Caso Saweto: Cae empresario por crimen de 4 líderes indígenas

Hugo Soria Flores fue capturado en Manantay 12 años después de haber ordenado el asesinato de Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima. Estaba prófugo, pero sentenciado a 28 años de prisión. En mayo había sido detenido José Carlos Estrada Huayta, otro empresario que dio la orden para ejecutarlos, según la Justicia.

Hugo Soria, empresario detenido en Ucayali.
Hugo Soria, empresario detenido en Ucayali.
Escuchar
Resumen
Compartir

Tras pasar doce años prófugo, cayó el empresario Hugo Soria Flores condenado por los crímenes de los líderes indígenas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima, en el emblemático Caso Saweto, cometidos en septiembre del 2014.

Únete a nuestro canal de política y economía

Agentes de la Región Policial Ucayali lo ubicaron en el distrito de Manantay. Él figuraba en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior y el gobierno ofrecía S/50.000, por su captura.

Soria Flores fue condenado a 28 años y tres meses de prisión en agosto de 2025 por la Corte Superior de Justicia de Ucayali por el delito de homicidio calificado, en la modalidad de autoría mediata contra los integrantes de la comunidad asháninka Alto Tamaya-Saweto y reconocidos defensores de la Amazonía.

Esta detención representa un avance crucial en la ejecución de los mandatos judiciales vinculados al emblemático caso. En mayo fue detenido José Carlos Estrada Huayta. Ambos empresarios son sindicados de haber dado la orden para ejecutar el asesinato.

TE RECOMENDAMOS

MML DEFIENDE TRENES DE PORKY Y CANDIDATOS A SURCO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Caso Saweto: Cayó José Estrada, uno de los implicados en el asesinato de 4 líderes indígenas

En la sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia se detalla que el uno de setiembre de 2014 los cuatro defensores ambientales fueron asesinados a balazos por órdenes de Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta. En el proceso judicial esta información fue corroborada por un testigo protegido.

Hugo Soria Flores (52) fue detenido este martes, tras un operativo de inteligencia en el que participaron un oficial y 8 suboficiales. Tras la captura fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Por este caso aún hay tres prófugos: Eurico Mapes Gomes y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, quienes fueron los ejecutores materiales.

Los hermanos Atachi Félix fueron sentenciados a 28 años y tres meses de cárcel efectiva. Nadie da razón de sus paraderos. En tanto, Eurico Mapes Gomes, quien es señalado también como autor material nunca compareció ante la justicia peruana.

Saweto, como se sabe, es el primer caso que culmina con una sentencia judicial por crímenes cometidos contra defensores ambientales de nuestra Amazonía.

“La justicia se abre paso” sostienen Lita Rojas, Ergilia Rengifo, Julia Pérez y Lina Rojas Ruiz, las viudas de Saweto, que son un símbolo de resistencia en la Amazonía peruana. Ellas lideran una larga lucha por justicia, reparación y defensa de su territorio ancestral.

larepublica.pe
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Caso Saweto: Cayó José Estrada, uno de los implicados en el asesinato de 4 líderes indígenas

Caso Saweto: Cayó José Estrada, uno de los implicados en el asesinato de 4 líderes indígenas

LEER MÁS
Caso Saweto: Poder Judicial ratifica condena de 28 años de cárcel contra madereros que asesinaron a 4 líderes indígenas

Caso Saweto: Poder Judicial ratifica condena de 28 años de cárcel contra madereros que asesinaron a 4 líderes indígenas

LEER MÁS
Caso Saweto: Incluyen en la lista de Los Más Buscados a los asesinos de 4 líderes ashéninkas

Caso Saweto: Incluyen en la lista de Los Más Buscados a los asesinos de 4 líderes ashéninkas

LEER MÁS
Experiencia laboral de Keiko Fujimori

Experiencia laboral de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

Miguel Ángel Torres: congresista de la cúpula fujimorista controlará el primer año del Senado

LEER MÁS
Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

Perfiles del primer Gabinete Ministerial del gobierno de Keiko Fujimori

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Dos reclusos son sospechosos de ordenar el asesinato de abogada

Dos reclusos son sospechosos de ordenar el asesinato de abogada

LEER MÁS
Rafael López Aliaga asegura que asumirá como regidor si no gana la alcaldía de Lima: "No me interesa quién gane"

Rafael López Aliaga asegura que asumirá como regidor si no gana la alcaldía de Lima: "No me interesa quién gane"

LEER MÁS
Alberto Beingolea rechaza propuesta del Minjus para trasladar el LUM: “Los museos del Perú están dentro de Cultura”

Alberto Beingolea rechaza propuesta del Minjus para trasladar el LUM: “Los museos del Perú están dentro de Cultura”

LEER MÁS
Sindicato de Sedapal responde a Fujimori: "El by-pass de VMT es responsabilidad del MTC"

Sindicato de Sedapal responde a Fujimori: "El by-pass de VMT es responsabilidad del MTC"

LEER MÁS
Gobierno de Keiko Fujimori en contradicciones: presidenta y ministros fragmentados por el LUM, trenes y El Niño

Gobierno de Keiko Fujimori en contradicciones: presidenta y ministros fragmentados por el LUM, trenes y El Niño

LEER MÁS
Piero Corvetto: JNJ envía al Ministerio Público hallazgos sobre su ratificación como jefe de la ONPE en 2024

Piero Corvetto: JNJ envía al Ministerio Público hallazgos sobre su ratificación como jefe de la ONPE en 2024

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

CIRCO MONTECARLO

Circo Montecarlo 2026: Del 17 de Julio hasta el 30 Agosto en Círculo Militar - Jesús María

PRECIO

S/ 31.90
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025