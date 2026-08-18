Caso Saweto: Cae empresario por crimen de 4 líderes indígenas

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Tras pasar doce años prófugo, cayó el empresario Hugo Soria Flores condenado por los crímenes de los líderes indígenas Edwin Chota, Jorge Ríos, Francisco Pinedo y Leoncio Quintisima, en el emblemático Caso Saweto, cometidos en septiembre del 2014.

Agentes de la Región Policial Ucayali lo ubicaron en el distrito de Manantay. Él figuraba en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior y el gobierno ofrecía S/50.000, por su captura.



Soria Flores fue condenado a 28 años y tres meses de prisión en agosto de 2025 por la Corte Superior de Justicia de Ucayali por el delito de homicidio calificado, en la modalidad de autoría mediata contra los integrantes de la comunidad asháninka Alto Tamaya-Saweto y reconocidos defensores de la Amazonía.



Esta detención representa un avance crucial en la ejecución de los mandatos judiciales vinculados al emblemático caso. En mayo fue detenido José Carlos Estrada Huayta. Ambos empresarios son sindicados de haber dado la orden para ejecutar el asesinato.

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En la sentencia dictada por la Corte Superior de Justicia se detalla que el uno de setiembre de 2014 los cuatro defensores ambientales fueron asesinados a balazos por órdenes de Hugo Soria Flores y José Carlos Estrada Huayta. En el proceso judicial esta información fue corroborada por un testigo protegido.

Hugo Soria Flores (52) fue detenido este martes, tras un operativo de inteligencia en el que participaron un oficial y 8 suboficiales. Tras la captura fue puesto a disposición de las autoridades judiciales.

Por este caso aún hay tres prófugos: Eurico Mapes Gomes y los hermanos Segundo y Josimar Atachi Félix, quienes fueron los ejecutores materiales.

Los hermanos Atachi Félix fueron sentenciados a 28 años y tres meses de cárcel efectiva. Nadie da razón de sus paraderos. En tanto, Eurico Mapes Gomes, quien es señalado también como autor material nunca compareció ante la justicia peruana.

Saweto, como se sabe, es el primer caso que culmina con una sentencia judicial por crímenes cometidos contra defensores ambientales de nuestra Amazonía.

“La justicia se abre paso” sostienen Lita Rojas, Ergilia Rengifo, Julia Pérez y Lina Rojas Ruiz, las viudas de Saweto, que son un símbolo de resistencia en la Amazonía peruana. Ellas lideran una larga lucha por justicia, reparación y defensa de su territorio ancestral.