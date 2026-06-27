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Felipe Colombo, de 42 años, es un actor y cantante argentino-mexicano que alcanzó la fama internacional como integrante de la exitosa banda Erreway, nacida de la popular serie juvenil 'Rebelde Way'.

Tras consolidar una trayectoria en la música y la actuación, el artista llegará a Lima para ofrecer un concierto, el primero de su nueva etapa como solista, en el que presentará canciones inéditas de su nuevo disco. Habló con La República, desde Argentina, para contar más detalles de este esperado evento.

—Felipe, te estrenarás como solista aquí en Perú con un concierto. ¿Qué podrá esperar el público?

Así es. El 8 de agosto voy a estar haciendo mi show en el Teatro Canout. En esta oportunidad será mi primer show solista. Algunas canciones se estrenarán en exclusiva en Lima, otras ya las pueden escuchar en Spotify y muchas más son temas que la gente conoce de toda la vida. Estamos armando una playlist que va a estar buenísima. Justo en estos días tengo una reunión para terminar de definir el orden de las canciones. Estoy muy emocionado con este show.

—¿Cuándo fue la última vez que estuviste en Perú?

El año pasado, con la gira de Rewind.

—¿Cómo esperas el recibimiento del público peruano? Aquí mucha gente te quiere y te recuerda.

Sí, por eso también es un show muy especial. Es importante porque será el primero de esta etapa para mí, con este disco nuevo y como solista. Después de tantos años y de toda la historia que vivimos juntos a través de los shows y de la música, poder presentar ahora este espectáculo en un formato un poco más pequeño, en el Teatro Canout, va a ser especial.

Será un show más íntimo, más cercano, donde la gente también podrá ver este nacimiento de mi carrera solista. Para mí es muy importante y tengo muchas ganas de ver cómo recibe esta nueva etapa.

—¿Ser solista después de haber tenido tanto éxito en Erreway genera temor de no tener la misma repercusión?

Sí, uno a veces tiene dudas y miedos al hacer algo solo, después de haber estado siempre en bandas o en una agrupación tan conocida. De pronto dices: "Bueno, ahora voy yo solo, estas son mis canciones y esto es lo que quiero decir".

Pero recibí tantos mensajes de apoyo... El último martes vinieron unas chicas de Perú a saludarme, me trajeron regalos e incluso un disco mío hecho como en vinilo. También me dijeron que hay mucha gente emocionada. Para un artista que hace su música, que le pone tanto amor y que también siente dudas y miedo, saber que ese cariño está ahí es muy fuerte y muy especial.

—En esta nueva etapa musical, ¿tu propuesta es muy diferente a la de Erreway?

Es pop, definitivamente, siempre es pop. Tal vez ahora es más de autor. Las letras son distintas porque, por supuesto, ya no son las del programa. Aquellas estaban hechas con otra intención y para otro tipo de proyecto.

Ahora compongo desde la necesidad de hacerlo, desde el amor por escribir y por contar lo que voy sintiendo, lo que quiero cantar y cómo quiero hacerlo sobre el escenario. También voy descubriéndome como artista solista.

Al preparar la playlist con canciones de aquella etapa y de esta nueva, me di cuenta de que combinan muy bien. No están tan lejos unas de otras. El pop siempre fue un género que me atravesó, aunque también escucho funk, R&B, soul y rock, y todo eso se filtra en mis canciones. Además, el disco nuevo tiene temas muy diversos y creo que se complementan muy bien.

—¿En el concierto veremos alguna sorpresa? ¿Tal vez un artista peruano invitado?

Todavía no lo sé. Me encantaría. Sería muy lindo porque este show es muy especial para mí y que un artista local me acompañe sería un honor. Primero estoy terminando el disco, que me está llevando bastante tiempo, y ahora estoy metiéndome de lleno en la producción artística del show. Ahí veremos cómo se va armando todo.

—Después de Lima, ¿tienes prevista una gira por otros países?

Todavía no tengo un itinerario, pero la idea es empezar a salir a tocar lo más posible y ver cómo avanzan las canciones del disco nuevo.

Este concierto será el 8 de agosto y el puntapié de todo será Lima. Por eso este show tiene ese gustito a génesis, a comienzo. Es el primer escalón que voy a subir en esta nueva etapa y, desde ahí, seguramente iremos ampliándonos. Ese es el plan.

Todavía no hay un itinerario claro porque dediqué gran parte del comienzo del año a grabar las canciones nuevas y el disco. Me metí de lleno al estudio porque, para mí, lo primero siempre son las canciones.

—Te veo muy emocionado por este concierto en Lima. ¿Hay nervios y ansiedad por que llegue ese día?

Todo: nervios, ansiedad, emoción. Ahora mismo estoy terminando de pensar la playlist y al mismo tiempo escucho cómo van quedando las canciones nuevas. A veces me acuesto y sigo escuchándolas, imaginando el orden del show. Después ya no puedo dormir porque empiezo a pensar: "Acá quiero hacer esto", "la gente este tema lo va a cantar", "después voy a poner este otro".

Es una fecha muy especial para mí y me genera muchísimas emociones. Sobre todo por el amor que estoy sintiendo, por el recibimiento y por tener esta oportunidad. La voy a abrazar con toda mi fuerza porque creo que va a ser especial.

Tengo ganas de que llegue la fecha, aunque también necesito un poco más de tiempo para terminar las canciones y que la gente pueda escucharlas. Es un momento muy emocionante.

—Para terminar, invita al público peruano a tu concierto.

Claro que sí. Los espero el 8 de agosto en el Teatro Canout para vivir una noche muy especial, escuchar mis canciones y conocer por primera vez las nuevas, que estoy seguro de que les van a encantar.

También será una oportunidad para vernos más de cerca, cantar esas canciones que ya conocemos todos e iniciar juntos esta nueva historia. Recuerden que las entradas están disponibles en Teleticket. Para mí es un honor volver a presentarme en Lima, una ciudad y un país donde hemos vivido tantas cosas hermosas. Estoy seguro de que será una noche especial, única e histórica para todos los que estemos ahí.