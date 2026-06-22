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Festival de la chicha 2026: fecha y hora para ver a Los Shapis, Pintura Roja, Grupo Guinda, Grupo Génesis, Grupo Alegría y más artistas del género

Entre los artistas confirmados destacan Los Shapis, Pintura Roja y Grupo Guinda, que buscan revalorar la chicha como una propuesta familiar de primer nivel para disfrutar del mejor ritmo.


El 'Festival de la Chicha' reunirá a leyendas de la música este domingo 28 de junio en el Complejo Santa Rosa, prometiendo una noche de pasión y cultura popular.
El 'Festival de la Chicha' reunirá a leyendas de la música este domingo 28 de junio en el Complejo Santa Rosa, prometiendo una noche de pasión y cultura popular.
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¡Grandes figuras en un mismo escenario! Las leyendas vivas de la música popular se unen para ofrecer una noche cargada de sentimiento, nostalgia y sabor popular en el Festival de la Chicha, evento que se llevará a cabo este domingo 28 de junio en el Complejo Santa Rosa (frente al Mall de Santa Anita).

Tras un rotundo éxito en redes sociales, los organizadores del espectáculo musical confirman que el Festival de la Chicha busca revalorar el género como un encuentro cultural y 100% familiar.

¿Qué artistas estarán en el Festival de la Chicha?

Entre las principales agrupaciones y los artistas estelares que confirmaron su presencia para hacer retumbar el escenario están Los Shapis, Pintura Roja, Grupo Guinda, Grupo Génesis, Alin Triple A, Pumita Andy y Los Geniales (Andrés Vásquez Álvarez), Tony y Los Internacionales Wankas, Grupo Alegría y Noche Azul.

"El Festival de la Chicha nació con la firme mentalidad de difundir nuestra música y dejar en claro que está libre de prejuicios; es un espectáculo de primer nivel. El impacto ha sido tan impresionante que ya nos estamos proyectando a una gran gira nacional para los meses de agosto, septiembre y octubre, visitando provincias clave como: Cusco, Arequipa, Huancayo, Ayacucho, Tacna y Huaraz”, manifestó el organizador del evento.

“Llevaremos a los grandes íconos y la verdadera trayectoria de la chicha exclusivamente a estadios y locales masivos. La respuesta del público es increíble: las entradas para la gira ya están al 50% de su capacidad. Queremos que todo el Perú sepa que en nuestro país hay espacio para todos: hay rockeros, hay salseros y, con mucho orgullo, hay chicheros”, agregó.

Cabe resaltar que el Festival de la Chicha se ha convertido en un fenómeno viral en plataformas como TikTok, al posicionar el género en el nivel de organización de grandes eventos.

Recordemos que el Festival de la Chicha se realizará este domingo 28 de junio desde las 5.00 p. m. en el Complejo Santa Rosa. Ya puedes adquirir tus entradas a través de la plataforma Vaope (25% de descuento en preventa).

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